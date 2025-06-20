В 2022 году россияне повредили мозаику «Боривитер» Аллы Горской в ​​оккупированном Мариуполе. Судьба работы пока неизвестна. Три года спустя ее воспроизвели в Киеве. Фрагменты копии продали и собрали более 4 млн грн. Часть средств будет направлена ​​на реставрацию «Ветра» – единственной киевской мозаики Горской. Во сколько это обойдется?