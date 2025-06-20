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В 2022 году россияне повредили мозаику «Боривитер» Аллы Горской в оккупированном Мариуполе. Судьба работы пока неизвестна. Три года спустя ее воспроизвели в Киеве. Фрагменты копии продали и собрали более 4 млн грн. Часть средств будет направлена на реставрацию «Ветра» – единственной киевской мозаики Горской. Во сколько это обойдется?
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Когда президент корпорации «Биосфера» Андрей Здесенко услышал от соучредителя агентства Ukraine WOW Ярославы Гресь о ее новом проекте «Хранители Боривитра», мгновенно согласился присоединиться.
Здесенко, Ирина Чечоткина, Андрей Федоров, Владимир Поперешнюк, Анатолий Редер, Артем Бородатюк, Владимир Многолетний, Александр Почкун, Олег Гороховский, Тамара Крючкова и Оксана Маркарова приобрели по фрагменту мозаики «Боривитер» за 220 000 грн. Эта мозаика – копия работы художницы Аллы Горской, украшающей ресторан «Украина» в оккупированном Мариуполе. В апреле 2024 года одноименную выставку «Алла Горская. Боривитер» в Украинском доме посетили рекордные более 51 000 человек.
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