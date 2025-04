Виходить другий сезон серіалу «Останні з нас». У ньому уроки для тих, хто переживає війну, кажуть творці. Чого очікувати від шоу

«Останні з нас» став першим серіалом HBO за відеогрою та одним із найуспішніших продуктів стримінгу. Лише в США кожен із його епізодів подивилися в середньому 32 млн глядачів. Шоу стало найпопулярнішим серіалом HBO у Європі та Латинській Америці.

Серіал заснований на однойменній відеогрі The Last of Us – одній із найбільш продаваних ігор усіх часів. До виходу шоу було продано понад 37 млн копій. Успіх серіалу в січні 2023 року підняв гру на 25 позицій у чарті бестселерів.

Як і гра, серіал розповідає про контрабандиста Джоела Міллера і його супутницю-підлітка Еллі, які виживають у світі, спустошеному пандемією. Паразитичний грибок перетворив більшість населення Землі на людожерів. Через 20 років після спалаху ліків все ще не існує, здорові люди гуртуються навколо залишків цивілізації та відбиваються від заражених. Еллі – єдина відома людина, яка має імунітет до грибка.

Прем’єра другого сезону відбудеться 13 квітня. В Україні серіал можна буде подивитися на платформі Megogo, а після виходу всіх серій сезону – на стримінгах Sweet.TV і «Київстар ТБ».

Що очікувати від продовження «Останні з нас»? Forbes Ukraine зібрав цікаві факти про сюжет і виробництво серіалу.

Трейлер другого сезону «Останні з нас». Джерело: Max

Про що другий сезон «Останні з нас»

Події другого сезону стартують через п’ять років після першої частини. Головні герої Джоел (Педро Паскаль) і Еллі (Белла Рамзі) оселилися в Джексоні – містечку, відбудованому вижилими. Джоел допомагає розширювати місто, щоб розмістити новоприбулих. Еллі, якій тепер 19, патрулює околиці Джексона, захищаючи його від заражених і ворогів.

Джексон стає мішенню воєнізованої групи «Світляки». Організація збиралася використати тіло Еллі для створення вакцини від грибка. Наприкінці першого сезону Джоел врятував дівчину, вбивши частину солдатів і працівників лабораторії. Одна з уцілілих «світляків» Еббі збирається помститися за загиблих. Роль дісталася Кейтлін Дівер («Яблучний оцет»).

У другому сезоні – низка нових героїв. До касту приєдналася співачка Ізабела Мерсед, яка зіграла Діну – напарницю і дівчину Еллі. Кетрін ОʼХара виконала роль психотерапевтки. Її персонажка допомагає Джоелу розібратися у стосунках з підопічною, що значно погіршилися за останні п’ять років. Що сталося між героями в цей період – одна з головних інтриг сезону, зазначає співавтор серіалу Крейг Мезін («Чорнобиль», «Похмілля у Вегасі»).

Педро Паскаль в ролі Джоела. Кадр із другого сезону «Останні з нас». Фото кадр із серіалу наданий Megogo

Сезон охоплює приблизно половину подій гри The Last of Us 2 і складатиметься з семи епізодів. Нові серії виходитимуть щотижня до 25 травня. Шоуранери обіцяють сюрпризи й «нові повороти» для тих, хто вже знайомий із сюжетом гри.

Теми серіалу будуть актуальними для людей, які переживають досвід війни, вважають творці. «Ніл [Дракман, творець гри The Last of Us і співавтор серіалу] склав цю історію як алегорію. Він добре знайомий з конфліктами, що відбуваються по всьому світу, – зазначив актор Габріель Луна. – Так само як перший сезон звертався до людей, які пережили пандемію, продовження шоу несе нові важливі сенси та уроки».

Який бюджет серіалу

Зйомки другого сезону стартували в лютому 2024-го у Ванкувері (Канада) і тривали пів року. Шоу спільно виробляють HBO та Sony Pictures Television, писав Deadline. Бюджет творці не розкривають.

На зйомки першого сезону в канадській столиці Альберті було витрачено $141 млн, згідно зі звітом про економічний вплив серіалу компанії Oxford Economics. Шоу створило 1490 робочих місць, йшлося в дослідженні.

За даними Oxford Economics, $71 млн було витрачено на зарплату акторам і знімальним групам у Канаді. Ще $70 млн склали виплати понад 1000 місцевим бізнесам, зокрема закупівлі будівельних матеріалів та харчування для команди.

Кадр із другого сезону «Останні з нас». Фото кадр із серіалу наданий Megogo

Бюджет кожного епізоду «значно перевищив восьмизначну позначку», підтвердив президент профспілки IATSE Деміан Петті.

На другий сезон було виділено більше коштів, зазначив Мезін в інтерв’ю The Hollywood Reporter. «Амбіції були значно вищими: ми мали можливість створити кілька надзвичайних екшн-сцен, розширити масштаб дії та небезпеки», – каже шоуранер.

«Величезна кількість зусиль і грошей була витрачена на побудову міста Джексон», – додає Дракман. Міські вулиці та більшість локацій з гри були відтворені під відкритим небом, а не в окремих павільйонах.

Одночасно над шоу працювали від 1200 до 1800 людей, розповів виконавчий продюсер серіалу Сесіл О’Коннор. «Це було неймовірне підприємство», – додає Дракман.

Що кажуть критики

Перший сезон високо оцінили як глядачі, так і критики. Шоу отримало 24 номінацій на «Еммі», а виконавця головної ролі Паскаля нагородили Премією Гільдії кіноакторів. Очікування від другого сезону були високими, підтверджують Мезін і Дракман.

На Rotten Tomatoes другий сезон має оцінку 93% від критиків. Профільні видання хвалять серіал за напружений темп та інтригу, «бездоганну» акторську гру та емоційні моменти. «Шоу залишається видовищем, яке захоплює з головою», – йдеться в рецензії Vulture.

На Rotten Tomatoes другий сезон «Останні з нас» має оцінку 93% від критиків. Фото кадр із серіалу наданий Megogo

Серед найпоширеніших зауважень до другого сезону – погано розроблені другорядні персонажі та незадовільний фінал. «Він був настільки раптовим і невтішним, що мені знадобився час, щоб зрозуміти що це кінець [сезону]», – написала критикиня Time Джуді Берман.

Творці серіалу хочуть продовжити шоу на третій і четвертий сезони. «Сподіваюся, ми отримаємо [від HBO] шанс розповісти повну історію», – зазначає Дракман.