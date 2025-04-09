«Звільнив режисера за п'ять днів до зйомок». На Apple TV бумить серіал «Студія» про кінобізнес. Сергій Созановський розповідає, що в комедії правда

Головний герой серіалу «Студія» – новопризначений керівник голлівудської студії, який розривається між бажанням створювати кіношедеври та потребою заробляти гроші для компанії. «Впізнаю у героях колег», – каже співзасновник найбільшої української кінокомпанії Film.ua Сергій Созановський. Які збіги він побачив у серіалі?