Автослюсар-психолог «Вітя» за мільйон. «Київстар ТБ» вперше випустить оригінальний серіал, на який витратить $1 млн. Навіщо це стрімінгу?

Другий найбільший український стрімінг «Київстар ТБ» вперше інвестував у створення оригінального серіалу для своєї платформи. Мета – сотні тисяч нових або повернутих підписників. Конкурент Sweet.tv також пішов у цю нішу. На що розраховують платформи ТБ і кіноконтенту?