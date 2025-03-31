Автослюсар-психолог «Вітя» за мільйон. «Київстар ТБ» вперше випустить оригінальний серіал, на який витратить $1 млн. Навіщо це стрімінгу?

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Другий найбільший український стрімінг «Київстар ТБ» вперше інвестував у створення оригінального серіалу для своєї платформи. Мета – сотні тисяч нових або повернутих підписників. Конкурент Sweet.tv також пішов у цю нішу. На що розраховують платформи ТБ і кіноконтенту?
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Українська ОТТ-платформа «Київстар ТБ» виробляє перший originals-серіал «Вітя». Оригінальний контент на замовлення стрімінгу створює кінокомпанія Film.ua. Про старт зйомок 12-серійного драмеді оголосили на початку березня.
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