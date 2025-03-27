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Час на перегрупування. Росія хоче скасування «аграрних» санкцій для перемирʼя на морі. Чому для неї важливий Россельхозбанк та що росіяни можуть вимагати далі

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

Россельхозбанк, санкції, Росія /Getty Images

Росія вимагає скасування санкцій з Россельхозбанк для початку перемирʼя на морі Фото Getty Images

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Росія вимагає зняти санкції з Россельхозбанку та інших фінустанов в обмін на угоду про перемирʼя на морі. Чому російський державний банк настільки важливий для країни-агресора та які ще санкції можуть стати предметом її наступних вимог? 

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Україна, США та Росія домовились про перемирʼя у Чорному морі під час триденних зустрічей у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.  

У Кремлі вважають, що перемирʼя на морі можливе лише після скасування санкцій з Россельхозбанку, інших фінустанов, залучених до міжнародної торгівлі продовольством, а також із російських суден, які здійснюють перевезення.

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