Время на перегруппировку. Россия хочет отмены «аграрных» санкций для перемирия на море. Почему для нее важен Россельхозбанк и что россияне могут требовать дальше

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Россия требует снятия санкций с Россельхозбанка и других финучреждений в обмен на соглашение о перемирии на море. Почему российский государственный банк столь важен для страны-агрессора и какие еще санкции могут стать предметом дальнейших требований?
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Украина, США и Россия договорились о перемирии на Черном море во время трехдневных встреч в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
В Кремле считают, что перемирие на море возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка, других финучреждений, вовлеченных в международную торговлю продовольствием, а также с российских судов, осуществляющих перевозку.
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