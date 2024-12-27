Динаміка ВВП скоротилася до 2%. Планова пауза чи нова реальність української економіки? Розбір Forbes Ukraine

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року зростання реального ВВП України у річному вимірі уповільнилося до 2% порівняно із 3,7% у другому кварталі та 6,5% – у першому. Що відбувається?

Для багатьох економістів уповільнення стало сюрпризом. У жовтневому Інфляційному звіті НБУ, навпаки, підвищив оцінку зростання реального ВВП у третьому кварталі з 3,1% до 4%. Це дало команді аналітиків центробанку підстави покращити загальний прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%.

Тепер очевидно, цього не станеться.