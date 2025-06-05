Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

«Добре відчуває ринок». Офер Керзнер купує частину бізнес-центру «Леонардо» та універмаг «Україна» в Києві. Чи вдасться йому вдихнути в них друге життя

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Бізнес-центр Леонардо та Універмаг Україна в Києві /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Купівля першої черги БЦ «Леонардо» і ТРЦ «Універмаг «Україна» може коштувати $70–100 млн Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Група компаній City Capital Group ізраїльського підприємця Офера Керзнера купує першу чергу БЦ «Леонардо» і ТРЦ «Універмаг «Україна» в Києві. Продавець – ірландська банківська корпорація IBRC. Скільки можуть коштувати дуже відомі, але вже застарілі комерційні об’єкти столиці?

Частина «Леонардо» та «Універмаг «Україна» невдовзі отримають нового власника, розповіли Forbes Ukraine п’ятеро топменеджерів з ринку комерційної нерухомості та інвесткомпаній. Вони попросили не називати їхні імена, оскільки не мають повноважень офіційно коментувати тему. 

CEO обох об’єктів Ростислав Левінзон відмовився від коментарів. Втім де-юре Левінзон вже колишній керівник.

У пресслужбі City Capital Group інформацію підтвердили, але без деталей. 

З квітня 2025 року директором компанії «Квінн Пропертіз Юкрейн» – власниці першої черги «Леонардо» – став Григорій Куджоян, свідчать дані YouControl. Він також очолює два бізнес-центри компанії City Capital Group. У квітні 2025-го у структурі власників «Квінн Пропертіз Юкрейн» з’явилася частка 0,4%, яку отримала кіпрська «Амбітленд Трейдінг ЛТД», її бенефіціар – Офер Керзнер, свідчать дані YouControl.

У ПрАТ «Універмаг «Україна» теж зміни – у квітні новою директоркою стала Світлана Костюк. Левінзон керував БЦ з 2011 року, ТРЦ – з 2016-го

Чому Керзнер вирішив збільшити свій портфель київської нерухомості?

Третій шанс

«Люблю Україну, вірю в країну та її потенціал. Ми інвестуємо в Україну вже багато років і хотіли б продовжувати тут бізнес, – йдеться в письмовому коментарі власника City Capital Group Керзнера. – Роблячи ці інвестиції, ми йдемо на воєнний ризик, але це наш спосіб допомогти та підтримати економіку України, і я сподіваюся, що багато інших іноземців підуть за нами та інвестуватимуть сюди». 

БЦ «Леонардо» складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер купує першу, її відкрили у 2005 році в будівлі колишнього готелю. Реконструкцією займалася компанія «Ярославів Вал» Леоніда Юрушева. Площа об’єкту – 23 155 кв. м. Серед орендарів – відділення банків Sense Bank та Universal Bank, магазин техніки Miele, ресторан Ink.

Другу чергу завершили у 2008-му. Це спільний проєкт Юрушева та «ЕСТА Холдинг» Ріната Ахметова. З 2011 року вона у власності лише «ЕСТА Холдингу».

«Коли цей обʼєкт (першу чергу «Леонардо». – Forbes Ukraine) придбав у 2006-му попередній власник, він був найпрестижнішим бізнес-центром у Києві, адже Gulliver, «Паруса» чи інших великих проєктів не існувало», – каже директор інвестиційної компанії Soul Partners Павло Луців. 

З часом ситуація змінилася. Через банкрутство у 2011 році ірландського власника Шона Квіна обʼєкт завис у підвішеному стані – туди довго не інвестували, а конкуренція зросла, пояснює Луців. 

У випадку з «Україною» – аналогічна історія. ТРЦ відкрили пів століття тому і потім у 2004-му реконструювали. Вік будівлі помітний і зовні, і зсередини, зазначає фахівець із торговельної нерухомості Ігор Заболоцький. За його словами, нові ТРЦ пропонують те, чого тоді просто не існувало.

Площа «Універмагу «Україна» – 45 330 кв. м, у ньому представлені «Велмарт», Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved, Sinsay. Хоча частина операторів є відомими мережами, склад орендарів неоднорідний, адже інші – ноу нейми, вважає Заболоцький. 

У об’єктів є хороший потенціал завдяки розміщенню, впевнені Заблоцький і Луців. «Берестейський проспект – фактично ворота до Києва, поруч залізничний і автобусний вокзали та великі потоки людей», – говорить Луців. Поблизу «Леонардо» – метро «Золоті ворота» і Національний театр опери та балету. 

У 2024 році виторг «Універмагу Україна» зріс майже на 13%, до 113 млн грн, за перший квартал 2025-го – майже на 25%, до 33 млн грн. Зобовʼязання на початок 2025 року становили 3,9 млрд грн і на перший квартал майже не змінились. Виторг «Квінн Пропертіз Юкрейн» минулоріч зріс на 18,5%, до 126 млн грн, за перший квартал 2025-го – на 20,6%, до 36,5 млн грн, за даними YouControl. На початку 2025 року компанія мала зобов’язань на 1,4 млрд грн, у березні – 1,2 млрд грн.

Як київські «Леонардо» та «Україна» стали ірландськими

Обидва активи у 2006 році купила Quinn Group Шона Квіна – власниця мережі готелів, заводів будматеріалів і комерційної нерухомості. Першу чергу БЦ «Леонардо» компанія придбала у Юрушева за $95 млн, «Універмаг «Україна» – у американського New Century Holdings за $59 млн, писало Delo.ua у 2008-му.

Через банкрутство Квіна у 2011 році його Quinn Group перейшла до кредитора – ірландського Anglo Irish Bank. На той час банк теж був у процесі банкрутства. 

Держава створила структуру, яка далі керувала активами Anglo Irish Bank, – Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), розповідає директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай. Мета цієї структури – продати проблемні активи, серед яких були й українські, та захистити інтереси кредиторів, зокрема держави Ірландія, додає Білай.

IBRC оперувала активами 15 000 боржників на €22 млрд, каже Білай. 

Організація перебуває в процесі ліквідації – до кінця 2025-го її мають розпустити, вказано на її вебсайті.

Київський рантьє і партнер Ігоря Ніконова

Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінює суму угоди на рівні $70–100 млн. Додатково – інвестиції в модернізацію об’єктів. Двоє гравців з ринку – топменеджер консалтингової компанії та власник інвестиційної компанії – оцінюють вартість 1 кв. м в першій черзі БЦ «Леонардо» в $2000. 

Новий власник може дати поштовх для розвитку обʼєктів, вважає топменеджерка компанії з ринку нерухомості, яка попросила не вказувати імені, оскільки не уповноважена офіційно коментувати угоду. «Покупець добре відчуває ринок, знається на комерційних проєктах, професійно управляє нерухомістю», – пояснює вона.

Вони пережили не одну кризу – і не просто вижили, а купували в Києві нерухомість у 2008-му, 2014-2015 роках, розповідає Луців. За його словами, наприклад, саме так зʼявився «Арт-завод Платформа» – з колишньої фабрики зробили креативний простір і бізнес-хаб на Лісовій. 

проєкти City Capital Group у Києві /інфографіка Анастасія Решетнік

У портфелі City Capital Group – шість комерційних обʼєктів у Києві Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Чим ще володіє Керзнер? 

У портфелі City Capital Group – шість комерційних обʼєктів у столиці. Серед них два бізнес-центри – Platforma Korolenkivska на вул. Короленківській і Platforma Office Club на вул. Якова Гніздовського, якими керує Георгій Куджоян. Їхня сукупна площа – понад 24 000 кв. м. 

З комерційних об’єктів – маркет-мол «Даринок» (68 000 кв. м) та «Арт-завод Платформа» (100 000 кв. м) на вул. Якова Гніздовського, торговельний комплекс «Базар на Лісовій» (10 000 кв. м) на вул. Попудренка. 

У 2024-му спільна компанія Керзнера та забудовника Ігоря Ніконова – ТОВ «Грааль» – отримала дозвіл на будівництво готелю на Хрещатику

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні