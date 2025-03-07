Доходи зросли, але зменшилися. Як отримання зброї заздалегідь вплинуло на бюджет-2025. Три висновки після перших місяців року

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:06 хвилин
Міністерство фінансів оприлюднило оперативні дані про виконання державного бюджету за січень-лютий 2025 року. Forbes Ukraine виділив найцікавіше
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Загальний фонд – скорочення
Загальні доходи державного бюджету в річному вимірі зросли на 138 млрд грн або 35% до 536 млрд грн. Виглядає потужно, але після розкладання даних за двома різними фондами бюджету проявляться дві протилежні тенденції.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.