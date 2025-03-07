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Доходи зросли, але зменшилися. Як отримання зброї заздалегідь вплинуло на бюджет-2025. Три висновки після перших місяців року

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

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Міністерство фінансів оприлюднило оперативні дані про виконання державного бюджету за січень-лютий 2025 року. Forbes Ukraine виділив найцікавіше

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Загальний фонд – скорочення

Загальні доходи державного бюджету в річному вимірі зросли на 138 млрд грн або 35% до 536 млрд грн. Виглядає потужно, але після розкладання даних за двома різними фондами бюджету проявляться дві протилежні тенденції. 

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