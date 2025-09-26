Онлайн‑ритейлер Rozetka , що входить до групи Rozetka-EVO, запустив кредитну картку в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard . Продукт інтегрований із фінансовою компанією RozetkaPay. Про це йдеться на сайті компанії.

Деталі

З карткою клієнти зможуть отримати низькі ціни на товари Rozetka, зокрема акційні, зазначається на сторінці продукту. Кредитний ліміт – до 200 000 грн, пільговий період – 62 дні.

Поза пільговим періодом ставка – 4,3% на місяць, реальна річна процентна ставка – 54,7%.

Ліміти можна використовувати для покупок на Rozetka, оплати частинами та звичайних транзакцій. Розстрочка за картою – до 24 місяців. Також доступні бонуси та знижки за покупки.

Оформити картку можна на сайті та у застосунку Rozetka. Обслуговування – безкоштовне.

Картка працюватиме за банківською ліцензією Unex Bank. Банк відкриває основний рахунок, з якого проводяться фінансові операції за карткою.

Контекст

RozetkaPay (ФК «ЕВО») – платіжна компанія, яка працює в екосистемі Rozetka та забезпечує онлайн- і офлайн-платежі. Компанія входить до групи Rozetka-EVO, що об’єднує Rozetka та низку маркетплейсів, зокрема Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua.

Фінансова компанія у березні отримала ліцензію Національного банку України на відкриття рахунків для фізичних та юридичних осіб.

Відразу після отримання ліцензії покупці, які користуються сервісом «Оплатити частинами від Rozetka», змогли відкривати рахунки. Це дозволило оплачувати замовлення, брати участь у програмі лояльності RozetkaPay, виконувати P2P-перекази та інші фінансові операції.

Unex Bank – український банк, заснований у 1993-му. З 2017 року банк активно розвиває роздрібний бізнес, пропонуючи фізичним особам кредити, депозити, картки та онлайн-сервіси. У квітні 2021-го банк змінив власників: 75% акцій належить інвестиційній компанії Томаша Фіали Dragon Capital, а 24,5% – чеському банкіру Івану Світеку.