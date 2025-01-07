Гуманітарна катастрофа на кордоні. Росія відкрила енергетичний фронт у невизнаному Придністровʼї. Як це вплине на Україну?

Ціни на електроенергію в Україні можуть зрости через енергетичну кризу, яку Росія створила у Молдові . Тепер ця країна, як і Україна, змушена імпортувати великі обсяги електрики з Румунії. Чи довго триватиме криза і як її подолати?

Зупинена промисловість, віялові відключення світла по вісім години на день, проблеми з опаленням та водопостачанням – так почався рік у Придністровʼї, окупованому Росією регіоні Молдови.

З 1 січня РФ припинила поставки газу в цей регіон. Офіційна причина – борги «Молдовагаза» перед «Газпромом». Щороку Росія постачала в регіон 2 млрд кубометрів газу на рік. Газ йшов до Придністровʼя транзитом через Україну, який припинився 1 січня.