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Гуманітарна катастрофа на кордоні. Росія відкрила енергетичний фронт у невизнаному Придністровʼї. Як це вплине на Україну?

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Пункт пропуску Бендери між самопроголошеною республікою Придністров'я та Молдовою /Getty Images

Пункт пропуску Бендери між самопроголошеною республікою Придністров'я та Молдовою Фото Getty Images

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Ціни на електроенергію в Україні можуть зрости через енергетичну кризу, яку Росія створила у Молдові. Тепер ця країна, як і Україна, змушена імпортувати великі обсяги електрики з Румунії. Чи довго триватиме криза і як її подолати?

Зупинена промисловість, віялові відключення світла по вісім години на день, проблеми з опаленням та водопостачанням – так почався рік у Придністровʼї, окупованому Росією регіоні Молдови.

З 1 січня РФ припинила поставки газу в цей регіон. Офіційна причина – борги «Молдовагаза» перед «Газпромом». Щороку Росія постачала в регіон 2 млрд кубометрів газу на рік. Газ йшов до Придністровʼя транзитом через Україну, який припинився 1 січня. 

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