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«Ключові болі враховані». Рада почала вносити зміни до Кримінального процесуального кодексу, на яких наполягав бізнес. Чи допоможе це підприємцям

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

КПК, бізнес, Рада підприємців, парламент /колаж Анастасія Левицька

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12439, який вносить зміни до КПК Фото колаж Анастасія Левицька

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Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт зі змінами до Кримінального процесуального кодексу. На цьому наполягала Рада з підтримки підприємництва, але у документі врахована лише частина побажань бізнесу. Чи допоможе це змінити взаємовідносини між правоохоронцями та бізнесом?

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25 лютого парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12439, який вносить зміни до чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК), що мають захистити підприємців від зловживань правоохоронців.

Ці зміни були одним з ключових завдань Ради із захисту підприємництва, створеної понад рік тому при президенті як відповідь на посилення тиску на бізнес.

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