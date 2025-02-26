«Ключові болі враховані». Рада почала вносити зміни до Кримінального процесуального кодексу, на яких наполягав бізнес. Чи допоможе це підприємцям

Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт зі змінами до Кримінального процесуального кодексу. На цьому наполягала Рада з підтримки підприємництва , але у документі врахована лише частина побажань бізнесу. Чи допоможе це змінити взаємовідносини між правоохоронцями та бізнесом?

25 лютого парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12439, який вносить зміни до чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК), що мають захистити підприємців від зловживань правоохоронців.

Ці зміни були одним з ключових завдань Ради із захисту підприємництва, створеної понад рік тому при президенті як відповідь на посилення тиску на бізнес.