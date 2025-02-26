«Ключові болі враховані». Рада почала вносити зміни до Кримінального процесуального кодексу, на яких наполягав бізнес. Чи допоможе це підприємцям

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Депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт зі змінами до Кримінального процесуального кодексу. На цьому наполягала Рада з підтримки підприємництва, але у документі врахована лише частина побажань бізнесу. Чи допоможе це змінити взаємовідносини між правоохоронцями та бізнесом?
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25 лютого парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12439, який вносить зміни до чинного Кримінального процесуального кодексу (КПК), що мають захистити підприємців від зловживань правоохоронців.
Ці зміни були одним з ключових завдань Ради із захисту підприємництва, створеної понад рік тому при президенті як відповідь на посилення тиску на бізнес.
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