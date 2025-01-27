«Зацікавленість влади впала». Раді підприємців – один рік. Чи вдалося щось змінити в державі сімці впливових бізнесменів і які в них плани на 2025-й

Що вдалося зміни у державній політиці Олександру Конотопському (Ajax), Вячеславу Климову («Нова пошта»), Дмитру Олійнику (ФДМУ), Олегу Гороховському (monobank), Костянтину Єфименку (Biopharma), Артему Бородатюку (Netpeak) та Тарасу Кицмею (SoftServe) у державі за рік роботи Ради підприємців і чи готові вони продовжувати «працювати» попри зменшення зацікавленості з боку влади?

Рік тому, 26 січня, була сформована Рада з підтримки підприємництва, до якої увійшло сім представників від бізнесу.

Тоді підприємці поставили 15 завдань – від внесення змін у Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) та створення дашборду з даними про кримінальні справи проти бізнесу до зміни земельного законодавства та створення платформи «Пульс» для оцінки бізнесом дій держави.

Реалізувати вдалося не все, а більшість змін, над якими працювала Рада, відбулися у перші пів року роботи. «За нашими відчуттями, інтенсивність роботи не впала, але впала зацікавленість у Раді з боку влади», – йдеться у письмовому коментарі Ради підприємців, яка обʼєднує позицію всіх семи підприємців.

Одним з ключових успіхів Ради є розбір кейсів тиску силовиків на бізнес. «Рада не лише посилює увагу до цього питання, а й допомагає розвʼязувати реальні кейси тиску», – каже власник Костопільського заводу скловиробів і голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.