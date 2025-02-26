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«Ключевые боли учтены». Рада начала вносить изменения в Уголовный процессуальный кодекс, на которых настаивал бизнес. Поможет ли это предпринимателям

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

3 хв читання

КПК, бізнес, Рада підприємців, парламент /коллаж Анастасия Левицкая

Парламент принял в первом чтении законопроект №12439, вносящий изменения в УПК Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Депутаты приняли в первом чтении законопроект с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс. На этом настаивал Совет по поддержке предпринимательства, но в документе учтена только часть пожеланий бизнеса. Поможет ли это изменить взаимоотношения между правоохранителями и бизнесом?

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25 февраля парламент принял в первом чтении законопроект №12439, вносящий изменения в действующий Уголовный процессуальный кодекс (УПК), которые должны защитить предпринимателей от злоупотреблений правоохранителей.

Эти изменения были одной из ключевых задач Совета по защите предпринимательства, созданного более года назад при президенте как ответ на усиление давления на бизнес.

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