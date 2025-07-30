Кабінет міністрів України на засіданні 30 липня звільнив Олену Думу з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Раніше, очільниця нацагентства повідомила, що подала заяву на звільнення .

Деталі

Прем’єрка повідомила, що напередодні звернулася до президента Володимира Зеленського з пропозицією перезавантажити АРМА, і він підтримав цю ініціативу.

Свириденко також зазначила, що доручила негайно розпочати новий конкурс на посаду голови агентства. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які «підтримують Україну в антикорупційних зусиллях».

Контекст

Олена Дума очолила АРМА 30 червня 2023 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №579-р. До цього вона обіймала низку посад: директорка Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів (2015–2019), директорка Фонду соціального страхування України (січень–травень 2020), заступниця голови Чернігівської ОДА (лютий–жовтень 2021) та директорка Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Мін’юсту (2011–2015).

30 липня Дума повідомила, що подала заяву на звільнення. За її словами, рішення пов’язане з необхідністю забезпечити неупередженість майбутнього міжнародного аудиту АРМА, щоб гарантувати його незалежність. Вона також зазначила, що завершила виконання своїх завдань, оскільки реформи, розпочаті у 2023 році, отримали законодавче закріплення.