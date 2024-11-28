Життя без «дропів». Перекази між фізособами скоротились на 4,6 млрд грн. Чи зміг НБУ побороти «тінь»

Два місяці тому Нацбанк ввів обмеження для карткових обмежень для фізосіб у 150 000 грн на місяць. Як це вплинуло на ринок, чи зачепило волонтерів та чому стрімко зростає популярність IBAN переказів?

Майже два місяці діють запровадженні Нацбанком обмеження для карткових переказів між фізособами на суму понад 150 000 грн на місяць. Так регулятор вирішив боротися з «дропами». Так називають клієнтів банків, які продають свої персональні дані та дозволяють відкривати рахунки на своє ім’я. Це дає можливість приховувати свої доходи від податкової, фінмоніторингу і правоохоронців, проводити розрахунки за нелегальні операції.

Обсяг таких операцій – 200 млрд грн на рік, оцінюють в НБУ.