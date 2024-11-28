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Життя без «дропів». Перекази між фізособами скоротились на 4,6 млрд грн. Чи зміг НБУ побороти «тінь»

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Життя без «дропів». Перекази між фізособами скоротились на 4,6 млрд грн. Чи зміг НБУ побороти «тінь» /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

Два місяці тому Нацбанк ввів обмеження для карткових обмежень для фізосіб у 150 000 грн на місяць. Як це вплинуло на ринок, чи зачепило волонтерів та чому стрімко зростає популярність IBAN переказів? 

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Майже два місяці діють запровадженні Нацбанком обмеження для карткових переказів між фізособами на суму понад 150 000 грн на місяць. Так регулятор вирішив боротися з «дропами». Так називають клієнтів банків, які продають свої персональні дані та дозволяють відкривати рахунки на своє ім’я. Це дає можливість приховувати свої доходи від податкової, фінмоніторингу і правоохоронців, проводити розрахунки за нелегальні операції.

Обсяг таких операцій – 200 млрд грн на рік, оцінюють в НБУ.

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