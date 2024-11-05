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«На найближчий час волів би уникнути розмов про підвищення податків». Міністр фінансів Сергій Марченко – скільки грошей треба Україні, курс долара у 2025-му та значення виборів США

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

3 хв читання

Міністр фінансів Сергій Марченко та головний редактор Forbes Ukraine Боріс Давиденко /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Міністр фінансів Сергій Марченко та головний редактор Forbes Ukraine Боріс Давиденко Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Чи очікувати нового підвищення податків, на яку міжнародну допомогу розраховує уряд та чи можуть на це вплинути вибори у США? Бліцінтервʼю з міністром фінансів Сергієм Марченком, 43, на Саміті СЕО 2024 від Forbes.

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Цього року уряд вперше за час війни вдався до масштабного підвищення податків. «Вважаю, що коштів достатньо, і потреби у додатковому фінансуванні не буде», – відповідає міністр фінансів Сергій Марченко на питання про потенційне підвищення податків наступного року. 

Від яких факторів залежить це рішення, чи можуть результати виборів у США вплинути на міжнародну підтримку та чому закладений у бюджет курс долара є відносним орієнтиром для бізнесу? 

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