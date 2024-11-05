«На найближчий час волів би уникнути розмов про підвищення податків». Міністр фінансів Сергій Марченко – скільки грошей треба Україні, курс долара у 2025-му та значення виборів США

Чи очікувати нового підвищення податків, на яку міжнародну допомогу розраховує уряд та чи можуть на це вплинути вибори у США? Бліцінтервʼю з міністром фінансів Сергієм Марченком, 43, на Саміті СЕО 2024 від Forbes.

Цього року уряд вперше за час війни вдався до масштабного підвищення податків. «Вважаю, що коштів достатньо, і потреби у додатковому фінансуванні не буде», – відповідає міністр фінансів Сергій Марченко на питання про потенційне підвищення податків наступного року.

Від яких факторів залежить це рішення, чи можуть результати виборів у США вплинути на міжнародну підтримку та чому закладений у бюджет курс долара є відносним орієнтиром для бізнесу?