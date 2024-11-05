«На ближайшее время предпочел бы избежать разговоров о повышении налогов». Министр финансов Сергей Марченко: сколько денег нужно Украине, курс доллара в 2025-м и значение выборов США

Ожидать ли нового повышения налогов, на какую международную помощь рассчитывает правительство и могут ли на это повлиять выборы в США? Блиц-интервью с министром финансов Украины Сергеем Марченко, 43, на Саммите СЕО 2024 от Forbes Ukraine

В этом году правительство впервые за время войны прибегло к масштабному повышению налогов. «Думаю, что средств достаточно и потребности в дополнительном финансировании не будет», – отвечает министр финансов Сергей Марченко на вопрос о потенциальном повышении налогов в следующем году.

От каких факторов зависит это решение, могут ли результаты выборов в США повлиять на международную поддержку Украины и почему заложенный в бюджет курс доллара является относительным ориентиром для бизнеса?