Спецпенсії силовикам можуть сягати 100 000 грн на місяць. Допомагають особливі закони, суди і МСЕК. Які зміни їм готує Рада і Кабмін – деталі реформи

Пенсії силовиків у десятки разів більші, ніж у решти громадян. Одна з причин – суди, які допомагають обходити обмеження у виплатах, інша – статус з інвалідності, що також дає право на додаткові виплати. У Кабміні та Раді хочуть провести реформу й урівняти виплати для всіх українців. Forbes Ukraine дослідив, хто отримує підвищені пенсії та як може змінитися нарахування спецпенсій

За девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн, до кінця року ця сума може зрости до 120 млрд грн, йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит Forbes.

Підвищені пенсійні виплати силовикам привернули до себе увагу після заяви головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова: 50 прокурорів Хмельницької обласної отримують пенсії через інвалідність. Такий статус їм нібито надала місцева медико-соціальна експертиза (МСЕК).

За даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них силовий блок та правоохоронці – майже 77 000.

У парламенті та уряді готуються змінити правила отримання спецпенсій і статуса особи з інвалідності, а також ліквідувати МСЕК. Які пропозиції на столі?