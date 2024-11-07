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Фейкова інвалідність для прокурорів та суддей /Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова
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Спецпенсії силовикам можуть сягати 100 000 грн на місяць. Допомагають особливі закони, суди і МСЕК. Які зміни їм готує Рада і Кабмін – деталі реформи

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

Пенсії силовиків у десятки разів більші, ніж у решти громадян. Одна з причин – суди, які допомагають обходити обмеження у виплатах, інша – статус з інвалідності, що також дає право на додаткові виплати. У Кабміні та Раді хочуть провести реформу й урівняти виплати для всіх українців. Forbes Ukraine дослідив, хто отримує підвищені пенсії та як може змінитися нарахування спецпенсій

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За девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн, до кінця року ця сума може зрости до 120 млрд грн, йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит Forbes.

Підвищені пенсійні виплати силовикам привернули до себе увагу після заяви головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова: 50 прокурорів Хмельницької обласної отримують пенсії через інвалідність. Такий статус їм нібито надала місцева медико-соціальна експертиза (МСЕК).

За даними Мінсоцполітики, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них силовий блок та правоохоронці – майже 77 000

У парламенті та уряді готуються змінити правила отримання спецпенсій і статуса особи з інвалідності, а також ліквідувати МСЕК. Які пропозиції на столі? 

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