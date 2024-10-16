Майже всі прокурори Хмельниччини оформили інвалідність через схему головної лікарки МСЕК Крупи та її сина – Бутусов

Правоохоронні органи Хмельницької області знали про схему видачі довідок про непридатність до військової служби, яку створила Тетяна Крупа, головна лікарка Хмельницької медико-соціальної експертизи (МСЕК). Саме за її рішенням майже всі прокурори області отримали довідки про інвалідність II групи. Про це пише журналіст, головний редактор « Цензор.НЕТ » Юрій Бутусов, посилаючись на інформацію, яку вдалося отримати виданню.

Деталі

Як зазначає Бутусов, виявити звʼязки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.

Згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи, «майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи», зазначив журналіст.

За його словами, ці прокурори багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи (син Тетяни Крупи, – Ред.).

Бутусов повідомив, що джерела видання дали змогу встановити список «прокурорів-інвалідів з хмельницької прокуратури» на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником. За словами журналіста, цей список не остаточний.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, пише Бутусов.

Згідно із законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити, пояснює журналіст.

За його словами, наявність дружини з інвалідністю – додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, «де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну».

«Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – зазначив Бутусов.

Контекст

На початку жовтня керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК.

Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.