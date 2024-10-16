Майже всі прокурори Хмельниччини оформили інвалідність через схему головної лікарки МСЕК Крупи та її сина – Бутусов

Правоохоронні органи Хмельницької області знали про схему видачі довідок про непридатність до військової служби, яку створила Тетяна Крупа, головна лікарка Хмельницької медико-соціальної експертизи (МСЕК). Саме за її рішенням майже всі прокурори області отримали довідки про інвалідність II групи. Про це пише журналіст, головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, посилаючись на інформацію, яку вдалося отримати виданню.
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Деталі
- Як зазначає Бутусов, виявити звʼязки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі все задокументували.
- Згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи, «майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи», зазначив журналіст.
- За його словами, ці прокурори багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи (син Тетяни Крупи, – Ред.).
- Бутусов повідомив, що джерела видання дали змогу встановити список «прокурорів-інвалідів з хмельницької прокуратури» на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником. За словами журналіста, цей список не остаточний.
- З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор – Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, пише Бутусов.
- Згідно із законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити, пояснює журналіст.
- За його словами, наявність дружини з інвалідністю – додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, «де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну».
- «Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю», – зазначив Бутусов.
Контекст
На початку жовтня керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.
ДБР виявило $100 000, низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК.
Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5,2 млн, €300 000, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.
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