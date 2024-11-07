Спецпенсии силовикам могут достигать 100 000 грн в месяц. Способствуют особые законы, суды и МСЭК. Какие изменения им готовит Рада и Кабмин – детали реформы

Пенсии силовиков в десятки раз больше, чем у остальных граждан. Одна из причин – суды, которые помогают обходить ограничения в выплатах, другая – статус по инвалидности, что также дает право на дополнительные выплаты. В Кабмине и Раде хотят провести реформу и уравнять выплаты всем украинцам. Forbes Ukraine исследовал, кто получает повышенные пенсии и как может измениться начисление спецпенсий

За девять месяцев 2024 года государство потратило на спецпенсии около 88 млрд грн, до конца года эта сумма может возрасти до 120 млрд грн, говорится в ответе Минсоцполитики по запросу Forbes.

Повышенные пенсионные выплаты силовикам привлекли внимание после заявления главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова: 50 прокуроров Хмельницкой областной получают пенсии по инвалидности. Такой статус им якобы предоставила местная медико-социальная экспертиза (МСЭК).

По данным Минсоцполитики, в Украине почти 160 000 человек получат спецпенсии, из них силовой блок и правоохранители – почти 77 000 человек.

В парламенте и правительстве готовятся изменить правила получения спецпенсий и статуса личности с инвалидностью, а также ликвидировать МСЭК. Какие предложения на столе?