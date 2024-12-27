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Україну визнали 58-ю економікою світу в рейтингу CEBR. Чому це не остаточно? Три причини у короткому розборі від Forbes

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

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Британська консалтингова компанія Centre for Economic and Business Research (CEBR) оприлюднила щорічний рейтинг World Economic League Table, де визнала Україну 58-ю економікою світу. Це правда чи хибна методологія?

На перший погляд, новина про 58-ме місце України у щорічному рейтингу найбільших економік світу World Economic League Table виглядає потужно з огляду на третій рік широкомасштабної війни, яку світ не бачив з часів Другої світової.

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