Економіка України посіла 58-ме місце в рейтингу CEBR. Прогноз до 2039 року передбачає зростання на один пункт

За версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research (CEBR), Україна посіла 58-ме місце у щорічному рейтингу найбільших економік світу, йдеться у списку World Economic League Table. Економісти прогнозують, що за 15 років Україна зможе піднятися лише на одну сходинку рейтингу.

Деталі

У 2024 році ВВП на душу населення в Україні складе $19 603, що віднесе країну до категорії з доходом вище середнього. Економіка демонструє стійкість в умовах війни з річним зростанням ВВП на рівні 3%, хоча це дещо нижче показника 2023 року (5,3%). Водночас ВВП залишається на 23,1% нижче проти рівня 2019 року, і не очікується його відновлення найближчими роками, зазначили економісти.

Річна інфляція в 2024 році оцінюється на рівні 5,8%, що значно нижче середнього рівня інфляції за попередні 10 років (14%). Безробіття залишається високим – 14,2%, хоча й знизилось порівняно з попереднім роком.

Державний борг зростає, і в 2024 році складе 95,6% ВВП, порівняно з 82,3% у 2023 році, а фіскальний дефіцит становитиме 18,7%. Попри це, уряд планує досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Прогноз від CEBR передбачає середній річний темп зростання ВВП України на рівні 4,1% упродовж 2025–2029 років, із подальшим зниженням до 3,7% у 2030–2039 роках. Протягом наступних 15 років Україна підніметься з 58-го на 57-ме місце у світовому економічному рейтингу.

На першому місці серед найбільших економік світу залишаться США. За прогнозом CEBR, США, ймовірно, збережуть звання найбільшої економіки світу, попри конкуренцію з боку Китаю. Економісти зазначають, що Китай може стати лідером, але ненадовго – через структурні та демографічні проблеми. Індія, у свою чергу, підніметься на третю позицію, обігнавши Японію та Німеччину.

Світова економіка, як очікується, подвоїться до $221 трлн упродовж наступних 15 років, і основним двигуном зростання стануть азійські країни, зокрема Індонезія, Бангладеш, Філіппіни та Вʼєтнам.

Контекст

За 11 місяців 2024 року економіка України зросла на 4% [±0,5%]. У листопаді темпи зростання знизились до 0,9% проти показників листопада 2023 року.

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік з 3% до 4%, порівняно з прогнозом, озвученим у вересні.

Уряд прогнозує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024 році до 2,7% у 2025-му.

Згідно з повідомленням The Economist, хоча українська економіка все ще на 25% менша за рівень 2021 року, вперше з початку війни вона демонструє ознаки переваги над російською економікою за ключовими показниками.