Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Економіка України посіла 58-ме місце в рейтингу CEBR. Прогноз до 2039 року передбачає зростання на один пункт

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

За версією британської консалтингової компанії Centre for Economics and Business Research (CEBR), Україна посіла 58-ме місце у щорічному рейтингу найбільших економік світу, йдеться у списку World Economic League Table. Економісти прогнозують, що за 15 років Україна зможе піднятися лише на одну сходинку рейтингу.

Деталі 

  • У 2024 році ВВП на душу населення в Україні складе $19 603, що віднесе країну до категорії з доходом вище середнього. Економіка демонструє стійкість в умовах війни з річним зростанням ВВП на рівні 3%, хоча це дещо нижче показника 2023 року (5,3%). Водночас ВВП залишається на 23,1% нижче проти рівня 2019 року, і не очікується його відновлення найближчими роками, зазначили економісти.
  • Річна інфляція в 2024 році оцінюється на рівні 5,8%, що значно нижче середнього рівня інфляції за попередні 10 років (14%). Безробіття залишається високим – 14,2%, хоча й знизилось порівняно з попереднім роком.
  • Державний борг зростає, і в 2024 році складе 95,6% ВВП, порівняно з 82,3% у 2023 році, а фіскальний дефіцит становитиме 18,7%. Попри це, уряд планує досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.
  • Прогноз від CEBR передбачає середній річний темп зростання ВВП України на рівні 4,1% упродовж 2025–2029 років, із подальшим зниженням до 3,7% у 2030–2039 роках. Протягом наступних 15 років Україна підніметься з 58-го на 57-ме місце у світовому економічному рейтингу.
  • На першому місці серед найбільших економік світу залишаться США. За прогнозом CEBR, США, ймовірно, збережуть звання найбільшої економіки світу, попри конкуренцію з боку Китаю. Економісти зазначають, що Китай може стати лідером, але ненадовго – через структурні та демографічні проблеми. Індія, у свою чергу, підніметься на третю позицію, обігнавши Японію та Німеччину.
  • Світова економіка, як очікується, подвоїться до $221 трлн упродовж наступних 15 років, і основним двигуном зростання стануть азійські країни, зокрема Індонезія, Бангладеш, Філіппіни та Вʼєтнам.

Контекст 

За 11 місяців 2024 року економіка України зросла на 4% [±0,5%]. У листопаді темпи зростання знизились до 0,9% проти показників листопада 2023 року.

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2024 рік з 3% до 4%, порівняно з прогнозом, озвученим у вересні.

Уряд прогнозує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024 році до 2,7% у 2025-му.

Згідно з повідомленням The Economist, хоча українська економіка все ще на 25% менша за рівень 2021 року, вперше з початку війни вона демонструє ознаки переваги над російською економікою за ключовими показниками.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні