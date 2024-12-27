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Украину признали 58-й экономикой мира в рейтинге CEBR. Почему это не окончательно? Три причины в коротком разборе от Forbes

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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Британская консалтинговая компания Centre for Economic and Business Research (CEBR) обнародовала ежегодный рейтинг World Economic League Table, где признала Украину 58-й экономикой мира. Это правда или ошибочная методология?

На первый взгляд, новость о 58-м месте Украины в ежегодном рейтинге крупнейших экономик мира World Economic League Table выглядит мощно с учетом третьего года широкомасштабной войны, которую мир не видел со времен Второй мировой.

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