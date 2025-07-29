Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), українського уряду та парламенту готуються до переговорів про нову програму фінансування. Поточна програма, за якою уряд мав би отримати ще $4,8 млрд, може бути припинена. Forbes Ukraine дізнався про причини цього рішення, умови та обсяг майбутнього фінансування