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Нові складні переговори. МВФ може згорнути поточну програму фінансування для України й запустити нову, дізнався Forbes Ukraine. Які її параметри та коли це може статися?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Нова програма МВФ для України /Офіс президента України

МВФ може згорнути поточну й запустити нову програму фінансування для України Фото Офіс президента України

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Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), українського уряду та парламенту готуються до переговорів про нову програму фінансування. Поточна програма, за якою уряд мав би отримати ще $4,8 млрд, може бути припинена. Forbes Ukraine дізнався про причини цього рішення, умови та обсяг майбутнього фінансування

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