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Відсудити Gulliver. Держбанки почали стягнення одного з найбільших комплексів Києва. Які шанси, що Віктор Поліщук втратить свій найцінніший актив

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

ТРЦ БЦ Gulliver Київ /надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

Київський баготофункціональний комплекс Gulliver площею понад 150 000 кв. м складається з бізнес-центру та торгово-розважального центру. Фото надано пресслужбою ТРЦ Gulliver

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Держбанки розпочали процедуру стягнення багатофункціонального комплексу Gulliver у його власника за борги. Компанія намагається у судовому порядку змусити банки домовлятися. Ціна питання – $600 млн. Чи вдасться банкам отримати цінний актив у центрі Києва та за скільки вони зможуть його продати?

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Ощадбанк і Укрексімбанк можуть увійти в список великих рантьє. У листопаді 2024 року вони, як кредитори багатофункціонального комплексу Gulliver, почали підготовку до стягнення одного з найбільших комерційних комплексів Києва. Його власник – компанія «Три О» – заборгувала двом банкам $600 млн, а обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Процедуру стягнення розпочали у березні 2025-го, розповіли Forbes двоє топменеджерів з Ощадбанку та Укрексімбанку, які попросили не вказувати їхні імена через сенситивність теми. Співрозмовники відмовилися говорити про подробиці процесу, адже це розкриє їхню юридичну стратегію.

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