Відсудити Gulliver. Держбанки почали стягнення одного з найбільших комплексів Києва. Які шанси, що Віктор Поліщук втратить свій найцінніший актив

Держбанки розпочали процедуру стягнення багатофункціонального комплексу Gulliver у його власника за борги. Компанія намагається у судовому порядку змусити банки домовлятися. Ціна питання – $600 млн. Чи вдасться банкам отримати цінний актив у центрі Києва та за скільки вони зможуть його продати?

Ощадбанк і Укрексімбанк можуть увійти в список великих рантьє. У листопаді 2024 року вони, як кредитори багатофункціонального комплексу Gulliver, почали підготовку до стягнення одного з найбільших комерційних комплексів Києва. Його власник – компанія «Три О» – заборгувала двом банкам $600 млн, а обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Процедуру стягнення розпочали у березні 2025-го, розповіли Forbes двоє топменеджерів з Ощадбанку та Укрексімбанку, які попросили не вказувати їхні імена через сенситивність теми. Співрозмовники відмовилися говорити про подробиці процесу, адже це розкриє їхню юридичну стратегію.