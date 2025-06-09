Уряд, як і минулого року, готує законопроєкт про перегляд бюджету для збільшення фінансування Сил оборони. Цього разу депутати й Мінфін обіцяють обійтися без підвищення податків. Чи допоможуть детінізація та додаткові внутрішні запозичення?