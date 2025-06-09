Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

У пошуку 400 млрд грн. Рада готується до перегляду бюджету через збільшення потреб армії. Forbes Ukraine дізнався, скільки можуть принести три ключові джерела фінансування

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

5 хв читання

бюджет гроші війна нестача /Getty Images

У бюджеті знов бракує коштів для фінансування ЗСУ. Де взяти додатковий ресурс? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:33

Уряд, як і минулого року, готує законопроєкт про перегляд бюджету для збільшення фінансування Сил оборони. Цього разу депутати й Мінфін обіцяють обійтися без підвищення податків. Чи допоможуть детінізація та додаткові внутрішні запозичення? 

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні