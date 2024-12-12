Знову вгору. Нацбанк підвищив облікову ставку, щоб втримати зростання цін. Як це вплине на кредити, депозити та гривню

Нацбанк підвищив облікову ставку до 13,5%, хоча ще півтора місяця тому прогнозував її зміну не раніше літа 2025-го. Чому регулятор ухвалив таке рішення та як воно вплине на курс гривні та кредити для бізнесу

На монетарному брифінгу 13 грудня очільник НБУ Андрій Пишний оголосив про підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту – до 13,5%. Головна причина – інфляції перевищила очікування Нацбанку. У листопаді вона сягнула 11,2%, тоді як прогноз регулятора на кінець року – 9,7%. Ставка може ще збільшитись, якщо інфляція прискориться.

Це рішення демонструє, що Нацбанк готовий реагувати на гірші сценарії й ухвалювати складні рішення, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.