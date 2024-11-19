«Тихі гавані». Держоблігації та золото зростають на тлі загострення напруженості між США та РФ через Україну

Державні облігації, японська єна і швейцарський франк зросли 19 листопада. Інвестори потягнулися до так званих активів-притулків після того, як президент РФ Володимир Путін оновив ядерну доктрину Росії на тлі ескалації війни проти України, пише Bloomberg .

Зміна тенденцій показує наскільки вразливими залишаються ринки до будь-якої ескалації війни РФ проти України.

Деталі

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 5 б.п. – до 4,3648%, що є найнижчим показником за останні три тижні, а німецькі 10-річні облігації обвалилися на цілих 10 б.п. – до 2,27%, мінімуму з кінця жовтня.

Єна, традиційна валюта-притулок, зміцнилася на 0,8% щодо долара, а швейцарський франк досяг найвищого рівня відносно євро з серпня.

Золото подорожчало вище 2620 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня за тиждень.

Інвестори вважають що ризик застосування ядерної зброї досяг рекордного рівня за час війни Росії в Україні.

Контекст

Ринкові коливання різко посилилися після повідомлень про перший удар України по території РФ із використанням західних ракет, на обмежене застосування яких нещодавно дали дозвіл США. Це призупинило тривалий спад цін на облігації, який розпочався ще з середини вересня через очікування, що політика Дональда Трампа стимулюватиме економічне зростання та інфляцію.

19 листопада Путін затвердив оновлену доктрину ядерного стримування, яка одразу набула чинності. Згідно з документом, підставою для ядерного удару може стати агресія проти РФ або її союзників з боку неядерної держави, якщо вона підтримується ядерною державою, а також масована повітряна атака неядерними засобами, включно з безпілотниками.