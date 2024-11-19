Путін затвердив оновлену ядерну доктрину

Деталі

Оновлений документ передбачає, що підставою для ядерного удару може стати «агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Контекст

Путін запропонував оновити доктрину 25 вересня. Речник Кремля Дмитро Пєсков говорив, що зміни потрібно розглядати як «певний сигнал» для Заходу.

Оновлений документ Путін затвердив через два дні після того, як президент США Джо Байден 17 листопада дозволив Україні удари по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS.