Акції постачальника Tesla злетіли на 16% після найбільшого у світі лістингу 2025 року

Акції Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зросли на дебютних торгах у Гонконгу після того, як китайський гігант з виробництва акумуляторів провів найбільше у світі розміщення акцій цього року, зібравши 35,7 млрд. гонконгських доларів ($4,6 млрд), пише Financial Times.