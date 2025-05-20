Акції постачальника Tesla злетіли на 16% після найбільшого у світі лістингу 2025 року

Акції Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зросли на дебютних торгах у Гонконгу після того, як китайський гігант з виробництва акумуляторів провів найбільше у світі розміщення акцій цього року, зібравши 35,7 млрд. гонконгських доларів ($4,6 млрд), пише Financial Times .

Ключові факти

Акції провідного китайського виробника акумуляторів CATL злетіли більш ніж на 16% у перший день торгів у Гонконгу після найбільшого у світі лістингу цього року. Очікується, що високий попит на вторинне розміщення акцій у Гонконгу збільшить суму залучених коштів до $5,3 млрд.

Це одна з найбільших пропозицій у Гонконгу від китайських компаній, які вже пройшли лістинг на материку останніми роками, при цьому CATL також котирується в Шеньчжені. За словами аналітиків, попит був зумовлений зростаючою відмовою світових інвесторів від американських активів, включаючи долар США.

Засновник Робін Цзен вдарив у гонг, щоб відсвяткувати початок торгів на Гонконзькій фондовій біржі. Він заявив 20 травня, що CATL не задоволена статусом «просто виробника компонентів для акумуляторів» і має намір стати «піонером» з нульовим викидом вуглецю.

Компанія з Нінде, провінція Фуцзянь, минулого року отримала продажі на суму $50 млрд і чистий прибуток у розмірі $7 млрд. Нещодавно компанія представила батареї, які можуть заряджати 520 км запасу ходу за 5 хвилин і мають запас 1500 км при повній зарядці.

Більшу частину залученого фінансування буде спрямовано на закордонну експансію в Європі, зокрема, для стимулювання зростання компанії за межами Китаю. CATL шукала офшорний лістинг, щоб залучити неюаньське фінансування для своєї закордонної експансії, зокрема заводу в Угорщині вартістю $7,3 млрд.

Лістинг отримав підтримку американських банків, а американська компанія з управління активами виступила ключовим інвестором, незважаючи на геополітичну напруженість, що розгорілася навколо угоди.

Контекст

CATL постачає акумулятори таким великим клієнтам, як Tesla, Volkswagen, Ford Motor та Mercedes-Benz. За даними SNE Research, компанія займає близько 38% частки ринку акумуляторів для електромобілів, значно випереджаючи найближчого конкурента, провідного виробника електромобілів BYD, частка якого складає 17%.

У січні виробник акумуляторів був доданий до чорного списку компаній Пентагону, ймовірно повʼязаних з китайськими військовими, хоча компанія заперечує наявність таких звʼязків.

Постійне зростання CATL збагатило її засновників, провідних інвесторів та керівників, зробивши їх одними з найбагатших людей у ​​світі. Чотири китайські бізнесмени, включаючи голову Робіна Цзена, накопичили сукупний статок у розмірі понад $73 млрд – в основному за рахунок своїх часток у компанії – згідно з даними індексу мільярдерів Bloomberg станом на 19 травня.