Акції техгігантів злетіли через тимчасове зупинення взаємних мит між США і Китаєм

Акції світових технологічних компаній та виробників мікрочипів показали значне зростання після того, як США та Китай домовилися тимчасово зупинити більшість взаємних мит на товари. Про це пише CNBC 12 травня.

Деталі

У США акції Nvidia, яка все ще стикається з обмеженнями на постачання мікрочипів до Китаю, зросли на 4,47% у передторговельний період, тоді як AMD додала 6,67%. Broadcom показала зростання на 6,2%, Qualcomm також зросла.

Інші компанії в ланцюгу поставок напівпровідників теж продемонстрували стрибок. Marvell, яка минулого тижня відклала день інвестора через макроекономічну невизначеність, зросла на 8,8%. Акції Apple зросли на 6,49%.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільшого у світі виробника мікрочипів, у США зросли на 5,65% у передторговельний період. Тайванський ринок TSMC закрився до оголошення про тарифи.

У Європі ASML, постачальник ключового обладнання для виробництва передових мікрочипів, зріс на 4,67% на початку торгів.

Amazon показав зростання на 8,58% у понеділок. Багато продавців на платформі Amazon покладаються на китайські товари.

Китайські технологічні компанії, що котируються у США, також продемонстрували значне зростання. Китайські гіганти електронної комерції Alibaba та JD.com зросли на 6,28% та 5,28% відповідно, разом із інтернет-компанією Baidu, яка зросла на 4%.

З огляду на те, що США і Китай явно прискорюють шлях до ширшої угоди, аналітики вважають, що нові максимуми для ринку та технологічних акцій у 2025 році тепер цілком реальні, пише видання. На думку експертів, інвестори, ймовірно, зосередяться на наступних етапах цих торговельних переговорів, які відбуватимуться протягом найближчих місяців.

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Контекст

Технологічний сектор, зокрема виробники напівпровідників і смартфонів, зазнав значних втрат через торговельну напругу між двома найбільшими економіками світу, яка загрожувала порушити ланцюги поставок і завдати шкоди великим американським компаніям.

Минулого місяця напівпровідники та деякі електронні товари отримали звільнення від взаємних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, але США зазначили, що це тимчасова пільга і ці товари все ще можуть потрапити під спеціальні мита.

Інвестори висловлювали занепокоєння щодо впливу на великі технологічні компанії, особливо ті, що мають значну присутність у Китаї, такі як Apple і Amazon, чиї акції перебували під тиском цього року.

Apple, яка виробляє 90% своїх iPhone у Китаї, повідомила у звіті про прибутки цього місяця, що тарифи додадуть $900 млн до її витрат у поточному кварталі.

12 травня обидві сторони погодилися зупинити дію основної частини мит, накладених одна на одну під час торговельної війни. Водночас 20-відсотковий тариф, який адміністрація Дональда Трампа запровадила на початку другого президентського терміну, залишається чинним – він охоплює, зокрема, імпорт китайських смартфонів.

Відповідно до укладеної угоди, Трамп також тимчасово скасував окреме «дзеркальне» мито на деяку китайську електроніку, включно зі смартфонами. Його ставка знижується зі 125% до 10%.