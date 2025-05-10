США та Китай розпочали перші з початку митної війни торговельні переговори

У Швейцарії розпочалися переговори між делегаціями США та Китаю щодо торговельних питань. Про це 10 травня пише агентство EFE з посиланням на джерела.

Деталі

Це перші офіційні контакти сторін із питань торгівлі після того, як у квітні президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних мит на китайські товари. У відповідь Пекін ввів контрзаходи щодо американської продукції.

Делегацію США очолюють міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір, а китайську – віце-прем’єр Держради Хе Ліфен.

Контекст

Мета переговорів – «зниження напруги, а не укладання масштабної угоди», – заявив Бессент в інтерв’ю Fox News. Пекін погодився на зустріч після сигналів Вашингтона про можливе пом’якшення тарифної політики, повідомили джерела Financial Times. Рішення про переговори ухвалено з урахуванням інтересів бізнесу та глобальних очікувань, зазначили в Міністерстві комерції КНР.

9 травня Дональд Трамп висловив думку, що мито у 80% на китайські товари є достатнім. «Мито 80% на Китай виглядає справедливим! Це до Скотта Б.», – написав він у соціальних мережах.

«Китай має відкрити свій ринок для США – це пішло б їм на користь! Закриті ринки більше не працюють!» – додав Трамп у ще одному дописі.