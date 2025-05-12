Акции техгигантов взлетели из-за приостановки взаимных пошлин между США и Китаем

Акции мировых технологических компаний и производителей микрочипов показали значительный рост после того, как США и Китай договорились приостановить большинство взаимных пошлин на товары. Об этом пишет CNBC 12 мая.

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В США акции Nvidia, все еще сталкивающейся с ограничениями на поставку микрочипов в Китай, выросли на 4,47% в предторговый период, тогда как AMD прибавила 6,67%. Broadcom показал рост на 6,2%, Qualcomm также вырос.

Другие компании в цепи поставок полупроводников тоже продемонстрировали скачок. Marvell, которая на прошлой неделе отложила день инвестора из-за макроэкономической неопределенности, выросла на 8,8%. Акции Apple выросли на 6,49%.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейшего в мире изготовителя микрочипов, в США выросли на 5,65% в предторговый период. Тайваньский рынок TSMC закрылся до объявления о тарифах.

В Европе ASML, поставщик ключевого оборудования для производства передовых микрочипов, вырос на 4,67% в начале торгов.

Amazon показал рост на 8,58% в понедельник. Многие продавцы на платформе Amazon полагаются на китайские товары.

Котирующиеся в США китайские технологические компании также продемонстрировали существенный рост. Китайские гиганты электронной коммерции Alibaba и JD.com выросли на 6,28% и 5,28% соответственно вместе с интернет-компанией Baidu, которая выросла на 4%.

Учитывая, что США и Китай явно ускоряют путь к более широкому соглашению, аналитики считают, что новые максимумы для рынка и технологических акций в 2025 году теперь вполне реальны, пишет издание. По мнению экспертов, инвесторы, вероятно, сосредоточатся на следующих этапах этих торговых переговоров, которые будут проходить в ближайшие месяцы.

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Контекст

Технологический сектор, в частности производители полупроводников и смартфонов, понес значительные потери из-за торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира, которое угрожало нарушить цепи поставок и нанести ущерб крупным американским компаниям.

В прошлом месяце полупроводники и некоторые электронные товары получили освобождение от взаимных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, но США отметили, что это временная льгота и эти товары все еще могут попасть под специальные пошлины.

Инвесторы выражали обеспокоенность воздействием на крупные технологические компании, особенно имеющие значительное присутствие в Китае, такие как Apple и Amazon, чьи акции находились под давлением в этом году.

Apple, производящая 90% своих iPhone в Китае, сообщила в отчете о прибылях в этом месяце, что тарифы добавят $900 млн к ее расходам в текущем квартале.

12 мая обе стороны согласились приостановить действие основной части пошлин, наложенных друг на друга в ходе торговой войны. В то же время 20-процентный тариф, который администрация Дональда Трампа ввела в начале второго президентского срока, остается в силе – он охватывает, в частности, импорт китайских смартфонов.

Согласно заключенному соглашению, Трамп также временно отменил отдельную «зеркальную» пошлину на некоторую китайскую электронику, включая смартфоны. Его ставка снижается со 125% до 10%.