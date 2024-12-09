Акції турецьких будівельних компаній зростають на фоні очікувань відновлення Сирії

Акції турецьких будівельних компаній, зокрема виробників цементу та сталі, різко зросли на фоні очікувань, що вони отримають ключову роль у відновленні Сирії після швидкого падіння режиму Башара Асада. Про це пише Bloomberg 9 грудня.
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Деталі
Серед лідерів зростання:
- Oyak Cimento, що належить Пенсійному фонду турецької армії, подорожчала на 9,9%, досягнувши 20,92 ліри на початку торгів у Стамбулі.
- Cimsa, виробник цементу, контрольований конгломератом Sabanci Holding, зріс на 9,2%.
- Виробник сталі Isdemir і цементна компанія Limak Dogu Anadolu Cimento зросли на 10%.
Контекст
За даними дослідження Світового банку, шкода, завдана сирійським містам та інфраструктурі внаслідок громадянської війни, що триває з 2011 року, оцінюється в $11,4 млрд, причому понад дві третини цієї суми припадають на руйнування фізичної інфраструктури.
Опозиція розпочала наступ 27 листопада, головну роль в якому відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» і «Сирійська національна армія». 2 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що російські війська в Сирії відступають з кількох великих міст, залишаючи військові бази з арсеналами зброї та техніки.
За кілька днів повстанці захопили значну частину провінції Алеппо та провінцію Ідліб, а 5 грудня – Хаму. Курдські загони, що підтримують опозицію, взяли Дейр-ез-Зор і важливі прикордонні переходи з Іраком.
8 грудня повстанці оголосили про падіння режиму Башара Асада, а сам диктатор покинув столицю на літаку в невідомому напрямку.
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