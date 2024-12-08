Сирійські повстанці заявили про повалення режиму Башара Асада. Фото, відео

Сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Про це вони оголосили напередодні, виступивши на державному телебаченні, пишуть Reuters та Accociated Press 8 грудня. Сам диктатор на літаку покинув столицю у невідомому напрямку.
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Деталі
- В ефірі телебачення зʼявилася група чоловіків, один із них зачитав заяву. Збройні угруповання скинули «тирана» Башара Асада, заявив він. Представник бойовиків додав, що вони звільнили всіх «несправедливо затриманих» при Асаді.
- Повстанці заявили, що увійшли в столицю Сирії Дамаск без жодного опору сирійської армії.
- Командування армії повідомило офіцерам, що правління Асада закінчилося, розповів сирійський офіцер після наступу повстанців.
- Водночас сирійська армія заявила, що продовжує операції проти «терористичних груп» у містах Хама і Хомс, а також у сільській місцевості Дераа.
- Башар Асад увечері 7 грудня вилетів на літаку з Дамаска в невідомому напрямку, повідомили Reuters два високопоставлених офіцери.
- За даними видання, літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з радарів.
- Премʼєр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалалі, який залишається в Дамаску, заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.
- Опозиція наказала повстанцям не наближатися до державних установ, які залишатимуться під контролем премʼєр-міністра Сирії до їхньої офіційної передачі.
- Повстанці звільнили тисячі увʼязнених із військової вʼязниці Седна на околиці Дамаска.
- «Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших вʼязнів і оголошення про кінець епохи несправедливості у вʼязниці Седна», – заявили повстанці.
Контекст
Опозиція почала наступ 27 листопада. Ключову роль в операції відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і «Сирійська національна армія».
2 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що російський військовий контингент у Сирії втікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєнь і техніки.
За лічені дні повстанці захопили значну частину провінції Алеппо, включно з її столицею, а також встановили контроль над провінцією Ідліб.
5 грудня повстанці зайняли Хаму. Курдські загони, що підтримують опозицію, захопили Дейр-ез-Зор, включно зі стратегічно важливими переходами на кордоні з Іраком.
7 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не може зупинити наступ сирійських повстанців, які продовжують брати під контроль нові території та міста, через те, що «звʼязана в Україні» і зазнала там великих втрат – 600 000 солдатів.
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