Сирійські повстанці заявили про повалення режиму Башара Асада. Фото, відео

Сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Про це вони оголосили напередодні, виступивши на державному телебаченні, пишуть Reuters та Accociated Press 8 грудня. Сам диктатор на літаку покинув столицю у невідомому напрямку.

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В ефірі телебачення зʼявилася група чоловіків, один із них зачитав заяву. Збройні угруповання скинули «тирана» Башара Асада, заявив він. Представник бойовиків додав, що вони звільнили всіх «несправедливо затриманих» при Асаді.

Повстанці заявили, що увійшли в столицю Сирії Дамаск без жодного опору сирійської армії.

Командування армії повідомило офіцерам, що правління Асада закінчилося, розповів сирійський офіцер після наступу повстанців.

Водночас сирійська армія заявила, що продовжує операції проти «терористичних груп» у містах Хама і Хомс, а також у сільській місцевості Дераа.

Башар Асад увечері 7 грудня вилетів на літаку з Дамаска в невідомому напрямку, повідомили Reuters два високопоставлених офіцери.

За даними видання, літак Syrian Air вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з радарів.

Премʼєр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалалі, який залишається в Дамаску, заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

Опозиція наказала повстанцям не наближатися до державних установ, які залишатимуться під контролем премʼєр-міністра Сирії до їхньої офіційної передачі.

Повстанці звільнили тисячі увʼязнених із військової вʼязниці Седна на околиці Дамаска.

«Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших вʼязнів і оголошення про кінець епохи несправедливості у вʼязниці Седна», – заявили повстанці.

Люди стоять на поваленій статуї покійного президента Сирії Хафеза аль-Асада в Дамаску 8 грудня 2024 року. Фото: Getty Images Сирійські повстанці у Дамаску. Фото: Getty Images Сирійські повстанці у Дамаску. Фото: Getty Images Сирійці святкують повалення режиму Башара Асада. Сирійські повстанці у Дамаску. Фото: Getty Images Сирійці святкують повалення режиму Башара Асада. Сирійські повстанці у Дамаску. Фото: Getty Images Сирійці святкують повалення режиму Башара Асада. Сирійські повстанці у Дамаску. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Опозиція почала наступ 27 листопада. Ключову роль в операції відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і «Сирійська національна армія».

2 грудня ГУР Міноборони України повідомило, що російський військовий контингент у Сирії втікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєнь і техніки.

За лічені дні повстанці захопили значну частину провінції Алеппо, включно з її столицею, а також встановили контроль над провінцією Ідліб.

5 грудня повстанці зайняли Хаму. Курдські загони, що підтримують опозицію, захопили Дейр-ез-Зор, включно зі стратегічно важливими переходами на кордоні з Іраком.

7 грудня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія не може зупинити наступ сирійських повстанців, які продовжують брати під контроль нові території та міста, через те, що «звʼязана в Україні» і зазнала там великих втрат – 600 000 солдатів.