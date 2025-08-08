Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Альтернатива «Дії». «Укрзалізниця» у вересні запустить верифікацію для купівлі квитків через BankID

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

1 хв читання

Держкомпанія «Укрзалізниця» у вересні планує інтегрувати верифікацію для купівлі квитків у власному застосунку через BankID. Вона буде альтернативою верифікації черед «Дія Підпис» для трьох популярних маршрутів та міжнародних рейсів. Про це повідомив ІТ директор УЗ Ернест Клименко.

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Деталі 

  • Це рішення – альтернатива для тих, у кого немає «Дії» або вона не працює, каже ІТ директор «УЗ» Ернест Клименко.
  • Планується, що верифікація через BankID у вересні запрацює для рейсів Київ – Ужгород, Львів – Одеса, та Київ – Чоп і міжнародних рейсів, які зараз потребують авторизації через «Дію», уточнив він. «На фінальному етапі узгодження технічних рішень», – додав він.
  • Масштабувати це рішення на всі рейси не плануємо, каже ІТ директор Ернест Клименко, вона діятиме на тих трьох внутрішніх рейсах і на міжнародних, які зараз потребують авторизації через дію.

Контекст

В липні 2025-го «Укрзалізниця» запровадила обовʼязкову верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі квитків на пʼять маршрутів. Пізніше їхня кількість була зменшена до трьох: Київ – Ужгород, Львів – Одеса, та Київ – Чоп.

Вперше авторизацію через «Дія.Підпис» УЗ запровадила у 2023-му для рейсу Київ-Варшава.

На відміну від «Дія.Підпис», яка потребує встановлення застосунку, BankID дозволяє авторизуватися через будь-який банк, в якому у користувача відкритий рахунок. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні