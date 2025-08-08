Держкомпанія «Укрзалізниця» у вересні планує інтегрувати верифікацію для купівлі квитків у власному застосунку через BankID. Вона буде альтернативою верифікації черед «Дія Підпис» для трьох популярних маршрутів та міжнародних рейсів. Про це повідомив ІТ директор УЗ Ернест Клименко.

Деталі

Це рішення – альтернатива для тих, у кого немає «Дії» або вона не працює, каже ІТ директор «УЗ» Ернест Клименко.

Планується, що верифікація через BankID у вересні запрацює для рейсів Київ – Ужгород, Львів – Одеса, та Київ – Чоп і міжнародних рейсів, які зараз потребують авторизації через «Дію», уточнив він. «На фінальному етапі узгодження технічних рішень», – додав він.

Масштабувати це рішення на всі рейси не плануємо, каже ІТ директор Ернест Клименко, вона діятиме на тих трьох внутрішніх рейсах і на міжнародних, які зараз потребують авторизації через дію.

Контекст

В липні 2025-го «Укрзалізниця» запровадила обовʼязкову верифікацію через «Дія.Підпис» для купівлі квитків на пʼять маршрутів. Пізніше їхня кількість була зменшена до трьох: Київ – Ужгород, Львів – Одеса, та Київ – Чоп.

Вперше авторизацію через «Дія.Підпис» УЗ запровадила у 2023-му для рейсу Київ-Варшава.

На відміну від «Дія.Підпис», яка потребує встановлення застосунку, BankID дозволяє авторизуватися через будь-який банк, в якому у користувача відкритий рахунок.