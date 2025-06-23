Кожен дванадцятий зі 176 000 співробітників державної «Укрзалізниці» пройшов службу в ЗСУ після 24 лютого 2022 року. У «Метінвесту», найбільшої приватної компанії країни, показник вищий – до війська пішов майже кожен пʼятий працівник. Ветерани повертаються до роботи. На залізниці їх уже 1555, у «Метінвесту» на кінець березня – 959. Ми поставили однакові запитання HR‐директоркам обох компаній, аби дізнатися, як найбільші роботодавці України зустрічають своїх співробітників після служби