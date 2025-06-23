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Зона опіки. Найбільші роботодавці країни – «Метінвест» і «Укрзалізниця» – працевлаштували понад 2500 ветеранів великої війни. Як колективи зустрічають своїх?

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

8 хв читання

HR, Укрзалізниця, Метінвест, ветерани, Гриценко, Петрук /надано компанією «Метінвест»

Юрій Аркуша з позивним Сивий у мирному житті працює у «Каметсталі». За мужнє стримування танкового прориву ворога на ізюмському напрямку його нагороджено Золотим хрестом. Фото надано компанією «Метінвест»

Кожен дванадцятий зі 176 000 співробітників державної «Укрзалізниці» пройшов службу в ЗСУ після 24 лютого 2022 року. У «Метінвесту», найбільшої приватної компанії країни, показник вищий – до війська пішов майже кожен пʼятий працівник. Ветерани повертаються до роботи. На залізниці їх уже 1555, у «Метінвесту» на кінець березня – 959. Ми поставили однакові запитання HR‐директоркам обох компаній, аби дізнатися, як найбільші роботодавці України зустрічають своїх співробітників після служби

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