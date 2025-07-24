Оператор залізничних перевезень Union Pacific веде «просунуті переговори» з Norfolk Southern щодо можливого злиття, яке може створити трансконтинентальну залізницю США вартістю понад $200 млрд. Про це пише Financial Times .

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Угода потребуватиме схвалення Республіканської служби транспортного контролю та, ймовірно, адміністрації президента Дональда Трампа, що приверне увагу регуляторів. Union Pacific зазначила, що немає гарантій укладення угоди чи визначення її умов.

Після оголошення акції Union Pacific впали на 2,5%, тоді як акції Norfolk Southern зросли на 1% під час ранкової торгівлі.

Контекст

У 2023 році відбулося злиття Canadian Pacific Railway і Kansas City Southern за $31 млрд, попри жорсткішу політику адміністрації Джо Байдена щодо великих угод. На відміну від того об’єднання менших перевізників Class 1, нинішня угода між Union Pacific (найбільшим оператором США за доходами) та Norfolk Southern (четвертим за розміром) стане значно масштабнішою.

Union Pacific управляє понад 32 000 миль колій у 23 штатах на захід від Міссісіпі, тоді як Norfolk Southern контролює близько 20 000 миль, переважно на Середньому Заході та східному узбережжі США.