Президент Дональд Трамп схвалив злиття компаній U.S. Steel та Nippon Steel після того, як попередню пропозицію японської компанії щодо придбання американського конкурента було відхилено з міркувань національної безпеки. Про це пише CNBC 24 травня.

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«Це буде стратегічне партнерство між U.S. Steel та Nippon Steel, яке створить щонайменше 70 000 робочих місць і принесе економіці США $14 млрд», – заявив Трамп.

За словами президента, штаб-квартира U.S. Steel залишиться в Піттсбурзі, а основна частина інвестицій буде реалізована протягом наступних 14 місяців. Після оголошення Трампа акції U.S. Steel зросли більш ніж на 20%, досягнувши позначки $52,01 за акцію на закритті торгів.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро привітав угоду, зазначивши, що співпрацював із місцевими, державними та федеральними лідерами, щоб «домогтися найкращих умов, які дозволять зберегти штаб-квартиру U.S. Steel у Піттсбурзі, захистити профспілкові робочі місця та забезпечити майбутнє сталеливарної промисловості в Західній Пенсильванії».

Віце-губернатор Остін Девіс у своїй заяві назвав оголошення «обнадійливим», але додав: «Я хочу переконатися, що всі сторони угоди виконають свої зобов’язання. З нетерпінням очікую реалізації обіцяних інвестицій і того, що працівники отримають усе, за що вони боролися».

Контекст

У грудні 2023 року Nippon Steel оголосила про купівлю U.S. Steel за $14,1 млрд.

U.S. Steel не належить до найбільших компаній США, але залишається провідним сталевиробником. Її клієнти – автовиробники, компанії з випуску побутової техніки та упаковки для продуктів.

Через дешеву китайську сталь виручка компанії за січень-вересень 2024 року впала на 12% до $12,1 млрд, чистий прибуток скоротився на 51,5% до $473 млн.

24 грудня 2024 року CFIUS не дійшов згоди щодо ризиків для нацбезпеки від угоди та направив звіт президентові Байдену. U.S. Steel стверджувала, що угода посилить безпеку США та конкуренцію з Китаєм.

3 січня 2025 року Байден заблокував угоду, заявивши, що вона передасть ключового сталевиробника під іноземний контроль, загрожуючи ланцюжкам постачання.