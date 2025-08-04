МХП Юрія Косюка закрила угоду з придбання понад 92% статутного капіталу Grupo Uvesa – одного з найбільших виробників м’яса птиці та свинини в Іспанії. Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі від 4 серпня.
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Деталі
- Закриття угоди стало можливим після завершення періоду приєднання до Договору купівлі-продажу акцій (SPA), підписаного у березні 2025 року, а також після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів, зазначила компанія в пресрелізі.
- Зокрема, МХП отримала схвалення від антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також дозвіл на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії.
- Після цього угоду було офіційно завершено. Компанія розрахувалася із продавцями і стала власницею понад 92%акцій Uvesa. Відтепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність компанії.
- «Ми підтримуватимемо команду Uvesa, допомагаючи масштабувати бізнес, впроваджувати інновації, підвищувати операційну ефективність і виходити на нові ринки», – заявив Юрій Косюк, засновник та CEO МХП.
- За його словами, компанії досліджуватимуть нові можливості для експорту та розширення своєї присутності на ринках Європи та Близького Сходу.
Контекст
20 березня МХП підписала договір про покупку акцій з акціонерами, які володіють понад 41% іспанської Uvesa. Інші акціонери Uvesa можуть приєднатись до угоди протягом місяця, заявляла МХП.
Grupo Uvesa – один із лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів. Це – непублічна компанія, але має понад 1500 акціонерів. «Група утворювалася приєднанням малих ферм з їхніми власниками як акціонерами», – заявляв міноритарій МХП Андрій Нестерук.
Grupo Uvesa займає близько 15% іспанського ринку м’яса птиці, а свинарство забезпечує приблизно 25% її доходів.
Як повідомлялося раніше, МХП придбає акції Grupo Uvesa за фіксованою ціною €225 за акцію та додатковою умовною виплатою до €21,43 за акцію. Оплата здійснюватиметься грошовими коштами під час закриття угоди з забезпеченням у вигляді банківської гарантії на першу вимогу.
Оскільки акції Uvesa не торгуються на біржі, навколо її купівлі розгорнулася тендерна війна. Після того як у грудні 2024-го МХП висунула іспанській компанії пропозицію про купівлю, Uvesa отримала ще дві: від португальської групи Lusiaves та іспанської Fuertes.
Як МХП вдалось перемогти у торгах і скільки на угоді заробили топи Uvesa, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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