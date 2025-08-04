МХП Юрія Косюка закрила угоду з придбання понад 92% статутного капіталу Grupo Uvesa – одного з найбільших виробників м’яса птиці та свинини в Іспанії. Про це йдеться у повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі від 4 серпня.

Деталі

Закриття угоди стало можливим після завершення періоду приєднання до Договору купівлі-продажу акцій (SPA), підписаного у березні 2025 року, а також після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів, зазначила компанія в пресрелізі.

Зокрема, МХП отримала схвалення від антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також дозвіл на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії.

Після цього угоду було офіційно завершено. Компанія розрахувалася із продавцями і стала власницею понад 92%акцій Uvesa. Відтепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність компанії.

«Ми підтримуватимемо команду Uvesa, допомагаючи масштабувати бізнес, впроваджувати інновації, підвищувати операційну ефективність і виходити на нові ринки», – заявив Юрій Косюк, засновник та CEO МХП.

За його словами, компанії досліджуватимуть нові можливості для експорту та розширення своєї присутності на ринках Європи та Близького Сходу.

Контекст

20 березня МХП підписала договір про покупку акцій з акціонерами, які володіють понад 41% іспанської Uvesa. Інші акціонери Uvesa можуть приєднатись до угоди протягом місяця, заявляла МХП.

Grupo Uvesa – один із лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів. Це – непублічна компанія, але має понад 1500 акціонерів. «Група утворювалася приєднанням малих ферм з їхніми власниками як акціонерами», – заявляв міноритарій МХП Андрій Нестерук.

Grupo Uvesa займає близько 15% іспанського ринку м’яса птиці, а свинарство забезпечує приблизно 25% її доходів.

Як повідомлялося раніше, МХП придбає акції Grupo Uvesa за фіксованою ціною €225 за акцію та додатковою умовною виплатою до €21,43 за акцію. Оплата здійснюватиметься грошовими коштами під час закриття угоди з забезпеченням у вигляді банківської гарантії на першу вимогу.

Оскільки акції Uvesa не торгуються на біржі, навколо її купівлі розгорнулася тендерна війна. Після того як у грудні 2024-го МХП висунула іспанській компанії пропозицію про купівлю, Uvesa отримала ще дві: від португальської групи Lusiaves та іспанської Fuertes.

Як МХП вдалось перемогти у торгах і скільки на угоді заробили топи Uvesa, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.