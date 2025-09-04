Антимонопольний комітет України на засіданні 4 вересня дозволив «Укрпалетсистем», яке керує мережею АЗС UPG , орендувати 75 заправок у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у Facebook.

Деталі

АМКУ дозволив орендувати станції, що належать компаніям «Айлонг Еволюшн»,«Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Євротрейд Експо», «Жасмі-трейд», «Корсо Таун», «Лайк інвест», «Лідер фінанс», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Сіріус голд», «Скай проект», «Сорелла оіл», «Тарос груп».

Таким чином, мережа АЗС UPG збільшиться до 289 заправок.

Серед бенефіціарів цих 14 компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС групи «Приват».

Контекст

UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.

10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали неформальній групі «Приват». У серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.

Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.

На початку вересня компанія запустила роботу 34 орендованих АЗК у Києві та Київській області.