Антимонопольний комітет України на засіданні 4 вересня дозволив «Укрпалетсистем», яке керує мережею АЗС UPG, орендувати 75 заправок у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях. Про це повідомив голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у Facebook.
Деталі
- АМКУ дозволив орендувати станції, що належать компаніям «Айлонг Еволюшн»,«Альбіленд», «Енджел Кепітал», «Євротрейд Експо», «Жасмі-трейд», «Корсо Таун», «Лайк інвест», «Лідер фінанс», «Ньюпорт Холдінг», «Перспектива про», «Сіріус голд», «Скай проект», «Сорелла оіл», «Тарос груп».
- Таким чином, мережа АЗС UPG збільшиться до 289 заправок.
- Серед бенефіціарів цих 14 компаній, згідно з даними YouСontrol, є Юрій Кіперман, батько Михайла Кіпермана, який управляє мережею АЗС групи «Приват».
Контекст
UPG Володимира Петренка – одна з найбільших мереж АЗС в Україні, займає п’яте місце за обсягами реалізації пального після OKKO, WOG, Ukrnafta та «БРСМ-Нафта». Виторг у 2024-му – 38,4 млрд грн.
10 липня UPG вперше отримала від АМКУ дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 47 АЗС, які теж належали неформальній групі «Приват». У серпні мережа АЗС отримала дозвіл на оренду ще 46 автозаправних станцій.
Коментуючи попередню угоду щодо оренди 34 АЗС, власник UPG стверджував, що ці АЗС вже «не мають відношення» до бізнес-імперії Коломойського.
На початку вересня компанія запустила роботу 34 орендованих АЗК у Києві та Київській області.
