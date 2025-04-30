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Майже третина коду Microsoft створюється за допомогою ШІ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Близько 30% коду Microsoft вже генерується штучним інтелектом, і ця частка постійно зростає. Про це повідомив гендиректор компанії Сатья Наделла, пише CNBC.

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Деталі 

  • Під час бесіди з Марком Цукербергом, главою Meta, Наделла поцікавився, скільки коду в Meta створює ШІ. 
  • Цукерберг не вказав точних даних, але зазначив, що Meta розробляє ШІ-модель для створення нових версій мовних моделей Llama. Він висловив припущення, що наступного року до 50% коду в Meta може генеруватися ШІ, і цей показник лише зростатиме.
  • Великі компанії, такі як Microsoft і Meta, які мають тисячі програмістів, не єдині, хто активно використовує штучний інтелект для заміни розробників.
  • Раніше Сундар Пічаї, генеральний директор Google, зазначив, що понад 25% нового коду в компанії створюється ШІ. Тобі Лютке, CEO Shopify, підкреслив, що співробітники мають довести неможливість виконання завдання ШІ, перш ніж пропонувати розширення штату.
  • У Duolingo також повідомили, що поступово замінюватимуть частину фрілансерів штучним інтелектом.

Контекст 

Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta у 2024 році витратили $246 млрд на капітальні проекти, порівняно з $151 млрд у 2023 році, і прогнозують, що у 2025 році витрати перевищать $320 млрд. Ці компанії змагаються за створення центрів обробки даних, оснащених спеціалізованими чипами, щоб утримувати лідерство в розробках штучного інтелекту.

Незважаючи на занепокоєння інвесторів щодо рентабельності та конкуренції з китайською моделлю DeepSeek, Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують ще більші інвестиції в ШІ. Генеральний директор Amazon Енді Джассі оголосив про плани витратити понад $100 млрд у 2025 році, що значно перевищує $77 млрд у 2024 році та вдвічі більше за $48 млрд у 2023 році. Більшість цих коштів піде на центри обробки даних і сервери для Amazon Web Services. Сатья Наделла, глава Microsoft, у Давосі заявив про виділення $80 млрд на розвиток хмарної платформи Azure.

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