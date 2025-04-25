Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Apple відмовляється від Китаю: 60 млн iPhone для США складатимуть в Індії – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Apple відмовляється від Китаю: 60 млн iPhone для США складатимуть в Індії – FT /David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Американський техногігант Apple планує перенести складання всіх iPhone для ринку США до Індії вже наступного року. Торгова війна Дональда Трампа змушує компанію відмовитися від виробництва в Китаї, пише 25 квітня FT з посиланням на обізнані джерела. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі

  • Apple хоче до кінця 2026 року виробляти в Індії всі 60 млн iPhone, які щорічно продаються в США, кажуть співрозмовники видання. Це подвоїть виробництво iPhone в Індії. 
  • Компанія активно розширює потужності в Індії через партнерів Tata Electronics і Foxconn, хоча більшість смартфонів досі збирають у Китаї, зазначило видання.
  • Трамп запровадив високі тарифи на китайський імпорт – понад 100%, але тимчасово звільнив смартфони від них. Проте на товари з Китаю діє тариф 20%. 
  • Індія також підпала під тариф 26%, але він призупинений, поки Делі намагається укласти торговельну угоду зі США. Цього тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що переговори просуваються добре.  

Контекст 

США становлять 28% від 232,1 млн iPhone, проданих у світі в 2024 році, за даними International Data Corporation. Apple, яка коштує $3 трлн, десятиліттями інвестувала в Китай, щоб створити ефективне виробництво. Але торгова війна змушує компанію диверсифікувати ланцюги поставок.  

Складання iPhone – це фінальний етап виробництва, але Apple все ще залежить від китайських постачальників компонентів. Торік Foxconn і Tata почали імпортувати готові набори компонентів із Китаю, щоб наростити виробництво в Індії. 

Після оголошення тарифів, які знизили ринкову вартість Apple на $700 млрд, компанія терміново експортувала iPhone, виготовлені в Індії, до США, щоб уникнути вищих ставок.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні