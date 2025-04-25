Apple відмовляється від Китаю: 60 млн iPhone для США складатимуть в Індії – FT

Американський техногігант Apple планує перенести складання всіх iPhone для ринку США до Індії вже наступного року. Торгова війна Дональда Трампа змушує компанію відмовитися від виробництва в Китаї, пише 25 квітня FT з посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Apple хоче до кінця 2026 року виробляти в Індії всі 60 млн iPhone, які щорічно продаються в США, кажуть співрозмовники видання. Це подвоїть виробництво iPhone в Індії.

Компанія активно розширює потужності в Індії через партнерів Tata Electronics і Foxconn, хоча більшість смартфонів досі збирають у Китаї, зазначило видання.

Трамп запровадив високі тарифи на китайський імпорт – понад 100%, але тимчасово звільнив смартфони від них. Проте на товари з Китаю діє тариф 20%.

Індія також підпала під тариф 26%, але він призупинений, поки Делі намагається укласти торговельну угоду зі США. Цього тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що переговори просуваються добре.

Контекст

США становлять 28% від 232,1 млн iPhone, проданих у світі в 2024 році, за даними International Data Corporation. Apple, яка коштує $3 трлн, десятиліттями інвестувала в Китай, щоб створити ефективне виробництво. Але торгова війна змушує компанію диверсифікувати ланцюги поставок.

Складання iPhone – це фінальний етап виробництва, але Apple все ще залежить від китайських постачальників компонентів. Торік Foxconn і Tata почали імпортувати готові набори компонентів із Китаю, щоб наростити виробництво в Індії.

Після оголошення тарифів, які знизили ринкову вартість Apple на $700 млрд, компанія терміново експортувала iPhone, виготовлені в Індії, до США, щоб уникнути вищих ставок.