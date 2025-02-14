Індія і США домовилися про врегулювання торговельних суперечок після зустрічі Трампа і Моді

Індія і США 13 лютого домовилися почати переговори про якнайшвидше укладення торговельної угоди і вирішення конфлікту через тарифи, пише Reuters . Низка угод була досягнута після переговорів між президентом США Дональдом Трампом і премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі.

Деталі

Індія пообіцяла закуповувати більше американської нафти, газу, військового обладнання і боротися з нелегальною імміграцією.

«Премʼєр-міністр Моді нещодавно оголосив про зниження несправедливих, дуже жорстких тарифів Індії, які сильно обмежують наш доступ на індійський ринок», — сказав Трамп. «І це справді велика проблема, мушу сказати».

Угоду щодо врегулювання торговельних питань може бути укладено протягом наступних семи місяців, повідомив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі.

Вашингтон вітає нещодавні кроки Нью-Делі зі зниження тарифів на окремі американські товари та розширення доступу на ринок для американської сільськогосподарської продукції, водночас сторони прагнуть до переговорів щодо первинних частин торговельної угоди до осені 2025 року, йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі.

Деякі з угод лідерів мають амбітний характер: Індія хоче збільшити на «мільярди доларів» свої закупівлі американського оборонного обладнання і може зробити Вашингтон «постачальником номер один» нафти і газу, сказав Трамп на спільній пресконференції з Моді.

За словами Моді, Делі хоче подвоїти обсяг торгівлі з Вашингтоном до 2030 року.

Контекст

Індія та США домовилися про торговельну угоду лише за кілька годин після того, як Трамп розкритикував умови для американського бізнесу в Індії та презентував дорожню карту із запровадження тарифів у відповідь для країн, які вводять мита на американський імпорт.

Трамп вже доручив своїй адміністрації розглянути можливість введення мит у відповідь для численних торгових партнерів. 13 лютого президент підписав указ, який наказує торговому представнику та міністру торгівлі США пропонувати нові мита для кожної країни у спробі відновити баланс торговельних відносин.

Взаємне мито може бути запроваджено вже 2 квітня, що прискорить зусилля у столицях по всьому світу на початку переговорів з Вашингтоном .