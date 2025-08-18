Apple змінить звичний графік випуску iPhone у 2026 році, відмовившись від презентації базової моделі. Натомість восени дебютує складаний смартфон разом із флагманськими iPhone 18 Air, 18 Pro та 18 Pro Max. Про це пише ET News 17 серпня.

Деталі

У першій половині 2026 року вийде лише бюджетний iPhone 17e, а базовий iPhone 18 з’явиться у 2027 році. Apple планує перейти на двоетапний цикл випусків: навесні – бюджетні та базові моделі, восени – преміальні та складані смартфони.

Такі зміни викликані уповільненням попиту на смартфони, тож компанія прагне підтримувати інтерес покупців протягом усього року, а не лише восени.

Контекст

Apple традиційно презентує нові iPhone восени, і цього року очікується лінійка iPhone 17. Поточні моделі варіюються від базового iPhone 16 за $799 до iPhone 16 Pro Max, ціна якого починається від $1199.

Цієї осені до лінійки увійде тонша модель, яка замінить iPhone 16 Plus, що нині коштує $899 у США.

Через митну політику Трампа Apple прогнозує додаткові витрати в $900 млн цього кварталу, а в майбутньому – ще більше. За інформацією The Wall Street Journal від травня, Apple розглядає підвищення цін на осінню лінійку iPhone, поєднуючи це з новими функціями та оновленим дизайном, щоб уникнути асоціацій із митами США на товари з Китаю, де виробляється більшість пристроїв компанії.