Apple значно змінила напрямок експорту iPhone з Індії, спрямувавши майже весь обсяг поставок до США, щоб уникнути високих мит на продукцію з Китаю. Про це 13 червня пише Reuters із посиланням на митні дані.

Деталі

З березня до травня 2025 року Foxconn, ключовий партнер Apple, експортував з Індії iPhone на суму $3,2 млрд, із яких 97% було відправлено до Сполучених Штатів. Це значно більше порівняно з 50% у середньому за 2024-й, згідно з митними даними, на які посилається Reuters.

Раніше iPhone, виготовлені в Індії, постачалися до Великої Британії, Чехії та Нідерландів, але тепер основним ринком стали США. У травні Foxconn експортувала з Індії смартфонів на $1 млрд, а в березні встановила рекорд із поставками на $1,3 млрд.

Apple активно розширює виробництво в Індії, щоб зменшити залежність від Китаю через американські мита. У березні компанія навіть використовувала чартерні рейси для термінової доставки iPhone на суму близько $2 млрд.

Інший постачальник, Tata Electronics, також переорієнтував експорт: у березні-квітні 86% його iPhone було відправлено до США. Аналітики прогнозують, що у 2025 році Індія забезпечить до 30% світових поставок iPhone порівняно з 18% у 2024-му.

Контекст

У 2024 році США склали 28% від загального обсягу продажів iPhone у світі, що становить 232,1 млн одиниць, повідомляє International Data Corporation. Apple, ринкова капіталізація якої сягає $3 трлн, протягом десятиліть інвестувала в Китай для створення ефективної виробничої бази. Однак торгова війна між США та Китаєм спонукає компанію до диверсифікації ланцюгів поставок.

Складання iPhone є завершальним етапом виробництва, але Apple все ще значною мірою залежить від китайських постачальників компонентів. У 2024 році Foxconn і Tata Electronics почали імпортувати готові комплекти деталей із Китаю, щоб розширити виробничі потужності в Індії.

Після введення нових мит, які призвели до зниження ринкової вартості Apple на $700 млрд, компанія прискорила експорт iPhone, виготовлених в Індії, до США, щоб уникнути додаткових митних витрат.