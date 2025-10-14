Категорії «Аптеки» та «Косметика» мають найбільший обʼєм брендового трафіку у 2025-му серед пʼяти досліджуваних в Promodo сегментів ритейлу. За прогнозованом річним показником серед лідерів — MasterZoo та Adidas.
Ключові факти
- Споживачі найбільше шукають бренди Eva, Makeup і Brocard через Google в категорії «Косметика», за даними Promodo. На перші дві з них припадає 80% всього брендового трафіку у 2025-му в категорії.
- Лідери в сегменті «Аптеки» — мережі «Аптека 9-1-1», «Аптеки АНЦ» та «Аптека Бажаємо Здоровʼя». На них припадає майже 70% всіх запитів брендів. З урахуванням прайс-агрегаторів — першість за Tabletki.ua.
- В сегменті зоотоварів — MasterZoo, Pethouse та Purina (понад 50% трафіку). В категорії дитячих товарів — «Будинок Іграшок», «Антошка» та I Love Mommy (понад 50%).
- В категорії спортивних товарів лідерство за Adidas, Puma та New Balance з з понад 75% трафіку на трьох в сегменті.
Контекст
Дослідження найпопулярніших брендів маркетингова агенція Promodo сформувала на основі кількості брендових пошукових запитів у Google. 2025 рік — прогнозований річний показник ,побудований на основі обʼєму пошукових запитів та усередненого відсотка зростання.
Share of Brand Search — метрика, на яку спиралась компанія, показує рівень зацікавленості брендом у порівнянні з конкурентами. Вона базується на кількості пошукових запитів із назвою компанії й перебуває посередині між «впізнаваністю» та «готовністю купити».
В Україні понад 90% людей користуються інтернетом, але лише 15–20% роблять покупки онлайн.
