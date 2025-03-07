E-commerce в Україні: ювелірка на підйомі, fashion – у мінусі. Головне з дослідження Promodo

Українці стали частіше купувати ювелірні прикраси онлайн – категорія зросла на 57% у гривнях, або 44% у доларах, свідчать результати дослідження ринку e-commerce від агенції Promodo. За рік онлайн-покупці оформили в середньому 17 замовлень, витрачаючи близько 1300 грн на кожне.