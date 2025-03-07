E-commerce в Україні: ювелірка на підйомі, fashion – у мінусі. Головне з дослідження Promodo

Українці стали частіше купувати ювелірні прикраси онлайн – категорія зросла на 57% у гривнях, або 44% у доларах, свідчать результати дослідження ринку e-commerce від агенції Promodo. За рік онлайн-покупці оформили в середньому 17 замовлень, витрачаючи близько 1300 грн на кожне.
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Деталі
- За другу половину 2024 року виторг у категорії «Електроніка» збільшився на 18% у гривнях та на 8% у доларах, підрахували аналітики Promodo.
- .Через блекаути та аномальну спеку на початку півріччя був підвищений попит на кліматичну техніку, портативні зарядні станції, що вплинуло на зростання сегменту. Період Чорної пʼятниці та різдвяних розпродажів став для ритейлерів успішнішим за торішній: виторг збільшився до 40% у гривнях та 28% у доларах.
- Виторг у ніші «Продукти та алкоголь» за аналогічний період зріс на 53% у гривнях та 41% у доларах. Це викликано значним збільшенням трафіку рік до року внаслідок інвестицій в рекламу, а також одним із найвищих на ринку коефіцієнтом інфляції. Якщо в 2023 році на динаміку в категорії впливав виторг алкоголю, то тепер – продовольчих товарів.
- У категорії «Одяг та взуття» виторг протягом другого півріччя 2024 року у гривнях просів на 4%, а в доларах – на 11%. Найгіршим сезоном із погляду дохідності стало літо, зазначають аналітики Promodo. Сезонність у ніші, порівняно з 2023-м, змістилась майже на місяць. Українці схильні купувати одяг в онлайні, але на менший середній чек за офлайн. На ринку збільшили свою частку гравці з економсегменту.
- Виторг ніші «Аптечних товарів» приріс в e-commerce у гривнях на 12%, а в доларах – на 3%. Зростання відбувалося поступово, і на початку 2025-го сегмент може прирости на незначний відсоток. Причина – значне здорожчання лікарських засобів.
- Динаміка в категорії «Ювелірних виробів» схожа на друге півріччя 2023-го – виторг гравців ніші зріс на 57% у гривнях, чи на 44% у доларах. Українці продовжують збільшувати кількість купівель прикрас в онлайні. Найбільший пік дохідності – це здебільшого несвятковий період.
Контекст
За даними компанії EVO, торік майже 11 млн українців купували товари онлайн. У середньому вони здійснили 17 онлайн-покупок із середнім чеком 1300 грн.
В Україні понад 90% людей користуються інтернетом, але лише 15–20% роблять покупки онлайн – у США та Великій Британії цей показник сягає 45–50%, свідчать дані Similarweb. В Україні понад 90% людей користуються інтернетом, 78% – щодня.
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