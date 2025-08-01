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E-commerce в Україні: замовлень менше, але середній дохід продавців зріс на 23% у доларах. Головне з дослідження Promodo

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

E-commerce в Україні: /Ілюстрація Shutterstock

У категорії «Продукти та алкоголь» кількість замовлень зменшилась на 4%, але середній чек виріс на 6% Фото Ілюстрація Shutterstock

Український ринок електронної комерції демонструє парадоксальну динаміку: на фоні зменшення кількості замовлень та збільшення витрат у першій половині 2025 року середній дохід продавців у доларовому еквіваленті зріс на 23%. У дослідженні агенції Promodo пояснюють, як це можливо і що змінилося за півріччя.

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Ключові факти

  • У категорії «Продукти та алкоголь» кількість замовлень зменшилась на 4%, але середній чек виріс на 6%, що забезпечило приріст доходу на 9% у доларах у першій половині 2025 року. Виторг у продуктовій групі зростає за рахунок високої частки повторних покупок. У категорії зберігається високий рівень інвестицій у рекламу, зокрема, активно використовуються Google Performance Max і маркетплейси.
  • Кількість замовлень у категорії «Побутова техніка» знизилась на 11%, середній чек виріс на 9%, тож дохід скоротився лише на 1%. Попит підтримав сезонний сплеск продажів кліматичної техніки, зарядних станцій та генераторів навесні. Березень і квітень стали найактивнішими місяцями за кількістю замовлень.
  • У категорії «Автотовари» зафіксовано падіння замовлень на 10%, але середній чек піднявся на 7% і дохід у доларах збільшився на 2%. Сегмент продовжує зростати за рахунок підвищення середнього чека, хоча обсяг трафіку на сайтах гравців зменшився.
  • Найдинамічніше зростання продемонструвала «Ювелірка»: +47% до кількості замовлень, +14% до середнього чека, +78% до загального доходу в доларах. Піки продажів припали переважно на міжсезоння. Гравці активно використовували персоналізовані кампанії, зростає частка повторних покупок.
  • Категорія «Fashion» просіла за всіма показниками: замовлень менше на 6%, середній чек зменшився на 3%, дохід упав на 9%. Найгірший сезон – березень. На ринку зростає частка брендів економсегменту. Покупці почали відкладати покупки – зокрема, сезонний попит зсунувся в часі порівняно з 2024 роком.
  • У ніші «Побутова хімія та косметика» зафіксовано падіння замовлень на 10%, але зростання середнього чека на 8% компенсувало частину втрат, і дохід знизився лише на 3%. Категорія втрачає трафік, але зберігає лояльну базу покупців. Зростає частка повторних покупок, підписок та мобільного трафіку, який уже домінує над десктопом.
e-commerce в Україні

e-commerce в Україні

e-commerce в Україні

e-commerce в Україні

e-commerce в Україні

e-commerce в Україні

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Контекст

За даними компанії EVO, протягом 2024-го витрати українців збільшилася на 25% та склала 239 млрд грн. 60% онлайн-покупок було здійснено з телефону.

За 2024 рік онлайн-покупці оформили в середньому 17 замовлень, витрачаючи близько 1300 грн на кожне.

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