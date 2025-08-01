Український ринок електронної комерції демонструє парадоксальну динаміку: на фоні зменшення кількості замовлень та збільшення витрат у першій половині 2025 року середній дохід продавців у доларовому еквіваленті зріс на 23%. У дослідженні агенції Promodo пояснюють, як це можливо і що змінилося за півріччя.